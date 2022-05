Coronavirus: i nuovi positivi sono 786 nel Varesotto e 9.590 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di martedì 3 maggio risultano 786 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +786

Nuovi positivi in Lombardia: +9.590

Ricoveri per Covid in Lombardia: -1

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: -1

Nuovi decessi in Lombardia: +22

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 59.449. I nuovi positivi sono 9.590, il rapporto è pari al 16,2% sul totale dei tamponi comunicati

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 905.573 (2882)

Brescia: 348.121 (1186)

Varese: 255.821 (786)

Monza e della Brianza: 252.457 (887)

Bergamo: 213.160 (781)

Como: 171.647 (611)

Pavia: 147.303 (605)

Mantova: 117.739 (488)

Cremona: 91.264 (350)

Lecco: 82.975 (399)

In fase di definizione/aggiornamento: 68.009 (213)

Lodi: 59.470 (184)

Sondrio: 46.524 (189)

Fuori Regione / Provincia Autonoma: 21.846 (29)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività