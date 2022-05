Il corridore-disc jockey della Eolo-Kometa che fa ballare la squadra al Giro d’Italia

Samuele Rivi ha 24 anni – è nato a Trento l’11 maggio del ’98 – è un corridore della Eolo-Kometa (al secondo anno di professionismo) e sta partecipando al Giro d’Italia con la squadra di Ivan Basso e dei fratelli Contador.

Una partecipazione doppia: di giorno, insieme ai compagni, affronta le tappe proposte dall’organizzazione magari provando ad andare in fuga, visto che questa è un po’ la “specialità della casa” per Rivi (foto in alto di M.Borserini/EOK). Al termine della gara però, il giovane trentino veste altri panni, quelli del disc jockey: sul pullman che riporta i corridori verso l’albergo infatti, tocca a lui scegliere e proporre la colonna sonora per alleggerire il viaggio. Una passione che Rivi ha messo a disposizione di tutti, creando una playlist denominata proprio “EoloKometaIt” e pubblicandola sul portale Spotify.

Rivi ha scelto, soprattutto, brani della dance italiana (ed europea) di qualche anno fa, affidandosi a nomi come Gabry Ponte, Gigi D’Agostino, Prezioso, David Guetta e addirittura Franchino, un “pacchetto” di brani che occupa la maggior parte dei 30 che compongono la playlist. Il corridore del team varesotto però non dimentica la potenza del rock: nell’elenco infatti rientrano alcuni grandi classici come Money for Nothing dei Dire Straits, un paio di brani degli AC/DC, gli Offspring. Infine qualche concessione al revival e alla… spiaggia, con gli Abba e con la “Bomba” di King Africa.

Una colonna sonora che i compagni gradiscono – ci raccontano le nostre “talpe” interne alla squadra – Molti sono letteralmente galvanizzati (l’unico che qualche volta storce il naso è il veterano Francesco Gavazzi) tanto da avere affidato a Rivi la consolle in esclusiva. Fino a oggi – una dozzina le tappe disputate – nessuno ha neppure chiesto di sostituire il “dj titolare” o di proporre la propria playlist. Vedremo se, da qui a fine Giro, in casa Eolo-Kometa ci sarà qualche sorpresa in questo senso, magari per festeggiare una tappa particolare.

QUI la playlist di Samuele Rivi / Eolo-Kometa su Spotify