Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 20, 21, 22 maggio

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di musica, cibo toscano e divertimento. Dal 20 al 22 maggio l’area feste ospiterà la sagra del cinghiale e della fiorentina. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sul Lungolago torna la tanto amata edizione di Asparagi e Fragole con prodotti tipici, mercatino degli hobbisti, menù a base di asparagi e fragole e molto altro. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – La Pro Loco di Germignaga con il patrocinio del Comune di Germignaga e la collaborazione del Gruppo volontari Emergency di Varese, propone Intrecci di suoi, intrecci di genti un concerto musicale del gruppo musicale DE TERRA a sostegno dei progetti che Emergency ha attivi in Italia ed all’estero. Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte è possibile visitare “Ultrareale”, una mostra pittorica che mette in fila cinque modi diversi di restituire il visibile rivelando che quando si parla in generale di iperrealismo, molto spesso ci si ferma alla superficie. Tutte le informazioni

CURIOSITA’ – L’arte si fa “liquida” al Patrick’s Kafè di Laveno. Patrick Cellina ha dato vita a una lista cocktail a tema per omaggiare i più grandi artisti della storia dell’arte rinascimentale e moderna – Tutte le informazioni

VALDILANA (BI) – Alla Conca dei Rododendri dell’Oasi Zegna tornano, in queste settimane, fioriture spettacolari che offrono ai visitatori uno splendido scenario fatto di colori e sfumature. Una vera e propria tavolozza, una miscellanea di tinte del rosa, del rosso, del giallo e del lilla. Tutte le informazioni

VARESE – L’Antico Mercato Bosino torna in piazza a Varese. Una selezione delle bancarelle sarà quindi presente in via Marconi nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio, dalle ore 8.00 alle 19.00 – Tutte le informazioni

VARESE – Torna “Il vino per la vita”, bottiglie all’asta nella sede dell’Mv Agusta alla Schiranna. Domenica 22 maggio appuntamento con la 12a edizione dell’evento che raccoglie fondi per il Comitato Maria Letizia Verga. Questa volta i vini saranno battuti nella fabbrica delle motociclette, orgoglio varesino – Tutte le informazioni

VARESE – “Giornata della legalità”. Per non dimenticare: 30 anni dopo le stragi. Evento il 21 maggio allo Stadio con incontri tra studenti e magistrati. Al pomeriggio amichevole tra la Nazionale Italiana Magistrati e le vecchie glorie della Serie A e Varese Calcio – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno arriva “Giocando s’impara”. Appuntamento con i giochi di una volta, costruzioni, puzzle, meccanismi sonori e tanto altro. A Saronno domenica 22 maggio dalle ore 15 in pieno centro, tra Piazza Libertà, Piazza Volontari del Sangue e il giardino di Villa Gianetti – Tutte le informazioni

VARESE – Porte aperte all’osservatorio campo dei Fiori a Varese. La giornata è fissata per domenica 22 maggio, quando si terrà presso l’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori una giornata di “Porte Aperte” che avrà come tema la misura del tempo – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Visite guidate alle chiese di Erbamolle e Santa Maria Annunciata a Brunello. In occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico 2022, domenica 22 maggio Obiettivo Cultura e L’Alveare ODV insieme alla Comunità Pastorale hanno organizzato una giornata di visite guidate alla scoperta delle bellezze artistiche sul territorio varesino. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

SARONNO – Due appuntamenti con l’Isola che non c’è a Saronno: Pasolini a Villa Gianetti e l’India sconosciuta all’auditorium. Venerdì 20 maggio seconda conferenza dedicata al grande regista, scrittore e poeta mentre domenica 22 maggio Lucia Renoldi e Adriana Carnelli presentano il loro viaggio nel nord-est dell’India – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Giornata dell’ipertensione, a Laveno gli esperti dell’Asst Sette Laghi. Il 21 maggio l’equipe del Centro per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese sarà in piazza Caduti del Lavoro – Tutte le informazioni

WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 20, 21 e 22 maggio sul Lago Maggiore. Escursioni e passeggiate ma anche feste e occasione di divertimento per tutte le età. Gli appuntamenti del weekend del 20, 21 e 22 maggio sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

WEEKEND A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare a Saronno e dintorni: gli eventi del 20, 21 e 22 maggio. Tra concerti, mostre, presentazioni di libri e sport, ecco le iniziative a Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona torna la Festa delle Rose con un fine settimana ricco di eventi. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio tanti appuntamenti per l’edizione 2022 della Festa delle Rose, che si svolgerà nei giardini di Villa Bianchi e al Roseto della Pace di Asfarm – Tutte le informazioni

AZZATE – Si fa festa “come una volta” all’oratorio di Azzate. Sabato 21 maggio a partire dalle ore 14.30 ludoteca, laboratori, corsa nei sacchi e per concludere cena sul prato – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Canzoni, sapori e tradizione popolare milanese a Maccagno. Appuntamento al Parco delle feste di Maccagno con Pino e Veddasca venerdì 20 maggio alle 21 – Tutte le informazioni

DAVERIO – Musica, calcio e divertimento a Daverio con la Festa Solidale Pro Africa. Venerdì 20 maggio finali del torneo di calcio, banco gastronomico e musica dal vivo. Sabato 21 Maggio, sempre presso l’Oratorio di Daverio, ci sarà invece la consueta cena di beneficenza e l’estrazione dei premi della lotteria – Tutte le informazioni

MALNATE – Festa di Primavera in piazza a Malnate, in ricordo di Barbara. Domenica 22 maggio l’iniziativa benefica promossa dall’associazione Sorridi con Barbara. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

CISLAGO – Musica, giochi e spettacoli. Il 21 e 22 maggio torna Happiness a Cislago. Dopo il fermo legato all’emergenza pandemica, l’associazione Amici dell’Infanzia Cislago rinnovano il tradizionale appuntamento con Happiness, con musica, giochi, spettacoli e buona cucina – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago torna la sagra del cinghiale e della fiorentina. Tre giorni di musica, cibo toscano e divertimento all’area feste di Cassano Magnago – Tutte le informazioni

VARESE – Archè 100x Paintings fresh out of school. Sabato 21 maggio alle ore 17 si inaugura presso la Sala Veratti di Varese la mostra ἀρχή100x Paintings fresh out of school, frutto del laboratorio artistico degli studenti del Liceo Cairoli, organizzato e diretto da Alessandro Boscarini – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Le opere di Santo Nania a Villa Pomini di Castellanza. L’artista di origini siciliane ma da tempo residente a Legnano esporrà una selezione di dipinti appartenenti alla corrente artistica informale – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Villa Pomini ospita le opere degli allievi IMA Castellanza. Le classi terze della Scuola Secondaria hanno reinterpretato i Patrimoni UNESCO dei cinque continenti, facendo riscoprire ai visitatori la bellezza del nostro pianeta – Tutte le informazioni

MILANO – Divertirsi con l’arte: i giovani creativi di Very Seri Lab in mostra al teatro Menotti di Milano. La mostra allestita negli spazi del Teatro Menotti di Milano – in via Menotti 10 – fino al 25 maggio – Tutte le informazioni

UBOLDO – Ad Uboldo uno straordinario recital al pianoforte con Paolo Jannacci. Appuntamento a sabato 21 maggio. Si esibirà in un emozionante recital al pianoforte attraverso suoi brani originali e celebri “pezzi” dell’indimenticabile papà Enzo – Tutte le informazioni

BESOZZO – La stagione musicale del Duse chiude con il grande bluesman Alex Haynes. Definito come “Una delle migliori voci blues d’Inghilterra”, fa tappa per una data della stagione musicale organizzata dall’Associazione Black&Blue – Tutte le informazioni

CARAVATE – L’Orchestra Antonio Vivaldi sceglie di nuovo Caravate per l’apertura delle stagione. Sabato 21 maggio concerto con Antonella Romanazzi e Marco Cadario nella chiesa di San Giovanni Battista e Maurizio per festeggiare i 10 anni del restauro del prezioso organo Franzetti del 1849 – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio una serata tra sonorità mediterranee e jazz rock con Osmosi. In scena Fabio Marconi, chitarra elettrica e fretless, Alberto Pederneschi batteria e percussioni, Ivo Barbieri basso elettico e voce – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Novanta giovani musicisti insieme a Casorate Sempione. Vengono dalle bande delle province di Varese, Como, Milano, ma anche da Piemonte e Liguria. Un ritorno alla musica insieme, dopo i due anni di Covid e grazie all’attivisimo del Corpo Musicale La Casoratese – Tutte le informazioni

UBOLDO – Il 21 maggio in scena ad Uboldo “Canti e suoni mariani in San Cosma”. Protagonisti della serata saranno due uboldesi: Claudio Tasso, tenore e Franco Moneta, organista, che eseguiranno brani di Mozart, Franck, Handel, Arcadelt e Schubert – Tutte le informazioni

ARCISATE – Concerto di primavera al Parco Lagozza per la Banda di Arcisate. Il Corpo musicale cittadino in concerto domenica 22 maggio nell’area verde della Lagozza con ospiti e pensieri per la pace – Tutte le informazioni

UBOLDO – Claudio Zampetti in concerto alla Casa dei Talenti di Uboldo. Appuntamento a domenica 22 maggio con l’evento “Franz Liszt: il pianoforte come specchio dell’anima” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “In nome del Padre”: Don Massimo Mapelli si racconta tra musica e parole a Busto Arsizio. Organizzano Coop Lombardia, Libera Varese, Anpi Busto Arsizio, Gruppo Missionario Sacconago e Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago con la partecipazione del coro Light Blue Singers (Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio) – Tutte le informazioni

SUNA – Ripartono le escursioni in Val Grande con “Libri in Cammino”. L’Ente Parco Nazionale Val Grande promuove anche per il 2022 le escursioni letterarie. Domenica 22 maggio si terrà la prima ispirata al libro “Cicogna ultima Thule” – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Diego Passoni di Radio Deejay ospite a Somma Lombardo. Tanti eventi nel comune di Somma Lombardo dal 21 al 28 maggio: tra questi anche la presentazione di “Isola”, il nuovo romanzo dello speaker radiofonico e presentatore – Tutte le informazioni

VARESE – In Sala Montanari a Varese, Giosuè Romano presenta il suo romanzo “Esposito Angelina”. L’appuntamento è per venerdì 20 maggio con inizio alle 20.30 in Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo un pomeriggio di eventi con il “Liberamente Fest”. Nell’ambito del progetto “Liberamente azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”, organizza un pomeriggio di festa per ragazzi, bambini e famiglie. Tante le attività proposte – Tutte le informazioni

VARESE – Moto e beneficenza: sono già 355 i centauri iscritti al Distinguished Gentleman’s Ride di Varese. Domenica 22 maggio a Varese, dal Sacro Monte a Ville Ponti: un evento di beneficenza e sensibilizzazione che si svolge in tutto il mondo contemporaneamente – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Si torna a correre per le strade con “La serale di Busto Arsizio” per la Lilt e in memoria di Francesca. La manifestazione non competitiva è organizzata da Podismo e Cazzeggio e da FreeRunner Team. La prima in città dopo la pandemia – Tutte le informazioni

VARESE – Pietro Grava porta in scena a Varese “Un uomo semplice” per sostenere l’associazione Betty Boys. Appuntamento benefico all’Auditorium San Giovanni Bosco nella serata di venerdì 20 maggio. Il ricavato devoluto a una scuola-ostello in India – Tutte le informazioni

BASKET IN CARROZZINA – Sfida finale per l’Amca Elevatori: Varese vuole la promozione in . Serie A. Sabato 21 (ore 16) al PalaCusInsubria di Bizzozero la gara di ritorno della finale tra Amca Elevatori e Nordest Gradisca. I biancorossi partono dal +6 ottenuto in trasferta e contano sul supporto dei tifosi – Tutte le informazioni