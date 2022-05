Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 27, 28, 29 maggio

Preparate i boccali che è in arrivo Varese Beer Festival. A Luino si festeggiano i cento anni della storica locomotiva “Signorina” e poi feste, sagre e mostre per tutto il weekend.

ARCISATE – La scuola Materna De Amicis compie 125 anni e sabato 28 maggio vi invita a festeggiare con lei. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di musica, cibo laziale e abruzzese e tanto divertimento. Dal 27 al 29 maggio l’area feste ospiterà la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe. Tutte le informazioni

VARESE– La compagnia teatrale “Il volto di velluto” torna in scena con Ultimi della classe, uno spettacolo sul disagio giovanile post-pandemia. Tutte le informazioni

VARESE – “Tra fiori e musica” è l’evento che conclude la stagione culturale di Essere Esseri Umani. Si partirà dal racconto del rapporto di alcuni grandi artisti del passato col giardinaggio per finire in bellezza con un concerto jazz. Tutte le informazioni

LUINO – Compie 100 anni un treno chiamato Signorina: Luino festeggia insieme a Verbano Express. La storica locomotiva, cittadina luinese dal 1984, è tornata a percorrere il binario 1 della stazione. Tanti gli eventi in programma per celebrare il trentesimo anniversario dell’associazione – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Torna la Via dell’Amicizia, Gorla pronta ad abbracciare i ragazzi della cooperativa. Sabato 28 e domenica 29 maggio tornerà la Via dell’Amicizia, manifestazione sentita fortemente dalla comunità di Gorla Minore, dedicata ai ragazzi della cooperativa sociale Gruppo Amicizia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato la posa della “pietra d’inciampo” per Clara Pirani, la maestra di Gallarate uccisa ad Auschwitz. È la seconda pietra della memoria collocata in città: sarà posata in via Palestro-via del Popolo, di fronte alla casa dove abitava l’insegnante ebrea, moglie del preside del lice – Tutte le informazioni

INARZO – Una festa per inaugurare la prima mostra fotografica permanente in Palude Brabbia. Un bell’evento con tante attività anche per famiglie – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Dagli hooligans al camminatore solitario: gli incontri della domenica su sport e cultura a Cardano. Quattro aperitivi serali alle 19 della domenica. Per scoprire storie, Storia e conoscere anche un po’ del nostro presente. Primo appuntamento: domenica con “Negri”, storia del razzismo nello sport Usa – Tutte le informazioni

AZZATE – Torna la mostra dell’Usaa. Le bancarelle degli espositori saranno allestite domenica 29 maggio nella frazione di Vegonno dalle 9 del mattino alle 14 – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata dedicata al fisico premio Nobel Paul Adrien Dirac. La società astronomica “GV Schiaparelli” organizza per venerdì 27 maggio, alle 21, al Salone Estense del Comune di Varese una serata guidata dal fisico Giuseppe Piccinotti – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Un sabato per bambini con il “borgo dei balocchi” a Castiglione Olona. Laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione riempiranno piazza Garibaldi e le vie del centro storico del paese. Alla Pro Loco e a Palazzo Branda Castiglioni due mostre dedicate – Tutte le informazioni

FUORI PORTA – All’Oasi Zegna è il momento della favolosa fioritura dei rododendri. Le fioriture donano alla Conca dei Rododendri le suggestive sfumature di colori che contraddistinguono questo periodo a cavallo tra l’estate e la primavera. Tanti gli eventi in programma in queste settimane – Tutte le informazioni

PALIO DI LEGNANO – Palio di Legnano: tutto quello che c’è da sapere per Provaccia, sfilata, corsa e dirette streaming. Dopo tre anni dall’ultima edizione non segnata dalla pandemia, Legnano riabbraccia il Palio a maggio: ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirlo – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Il Vespa Club di Caronno Pertusella festeggia i suoi primi 10 anni. Appuntamento domenica 29 maggio per il compleanno dell’associazione – Tutte le informazioni

MARNATE – Passeggiata e pic nic nel parco del Rugareto a Marnate. Una domenica diversa da passare a pochi passi da casa, immersi nel verde del bosco – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Pic Nic coi ragazzi di Busto Revolution al parco delle Rimembranze di Busto Arsizio. Appuntamento nell’area verde accanto al cimitero. – Tutte le informazioni

VARESE – Cento birre artigianali da gustare: alla Schiranna arriva il Varese Beer Festival. Tra venerdì 27 e domenica 29 torna la kermesse allestita nell’area feste di via Vigevano con 12 stand gestiti da altrettanti birrifici da quattro diverse regioni d’Italia – Tutte le informazioni

MALNATE – “La bellezza di ripartire”, torna la festa cittadina di Malnate. Domenica 29 maggio la nona edizione della festa dedicata alle associazioni malnatesi – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago si torna a correre e fare festa con Agrirun e Agrifest. Appuntamento doppio il 28 e il 29 maggio per due appuntamenti ormai tradizionali per il paese. Anticipo il 27 maggio con una serata dedicata a cibo, terra e agricoltura – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Torna la “sagra del pesce” a Brusimpiano sul lago Ceresio. Tre serate e un pranzo per assaporare i piatti di pesce in riva al lago – Tutte le informazioni

GEMONIO – Resistenza in Festa torna a Gemonio tra musica, impegno e… falafel. Dopo 2 anni e un mese di assenza sabato 28 maggio torna Resistenza in Festa. Una giornata di giochi, laboratori, iniziative, musica e cibo genuino al parco feste del paese – Tutte le informazioni

LAINATE – Kustom Road 2022, due giorni di festa tra moto e musica a La Pista di Lainate. L’iniziativa si articolerà in due giorni ossia sabato 28 e domenica 29 maggio su “La Pista” di Lainate. E come promette Raffaele De Nicola presidente del Moto Club sarà una «ripartenza in grande stile, ci sarà anche il dj Roberto Ferrari» – Tutte le informazioni

WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 maggio sul Lago Maggiore. Incontri, musica e feste in montagna: gli appuntamenti del weekend in arrivo sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La Santa Cecilia di Castiglione Olona in concerto al Castello di Monteruzzo. Il Corpo Musicale castiglionese apre la Stagione musicale 2022 con un evento dedicato agli allievi della sua accademia – Tutte le informazioni

CASTRONNO – “Songs of the water spirits” a Castronno. Proiezione venerdì 27 maggio alle ore 20:45 presso la Sala Polivalente del Comune – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimi della classe, domenica 29 maggio al Teatro di Varese. La compagnia teatrale “Il volto di velluto” torna in scena il 29 maggio 2022, ore 16.30, al teatro di Varese con lo spettacolo sul disagio giovanile post-pandemia – Tutte le informazioni

VARESE – Al Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese l’inaugurazione di tre mostre personali. Appuntamento sabato 28 maggio alle ore 11 con le mostre di Alessio Larocchi, Ermanno Cristini e Fabrizio Long – Tutte le informazioni

VARESE – Un lungo fine settimana di musica e arte ai Musei Civici di Varese. Incontri, mostre e conferenze-concerto nel programma del weekend, a partire già da giovedì sera – Tutte le informazioni

CAIRATE – Arte e parole, l’incontro letterario a Cairate con gli Amici della Tavolozza. Al circolo Cavallotti c’è la mostra degli artisti degli Amici della tavolozza: sabato ci sarà un momento per mettere “al tavolo” artisti in campi diversi. E non solo: arriva anche la biciclettata artistica – Tutte le informazioni

FUORI PORTA – A Casa Zegna il DNA degli abeti rossi diventa un’opera d’arte. “L’altra forma delle cose (AAS47692 / Picea abies)” è il titolo della mostra di Emilio Vavarella nelle cui opere convivono tessitura, genetica e memoria vegetale – Tutte le informazioni

VARESE – La vetrata di Paolo VI al Sacro Monte di Varese ritrova luce. Domenica due visite guidate per conoscere l’opera di Trento Longaretti che omaggia l’arcivescovo di Milano e papa, molto legato al Sacro Monte – Tutte le informazioni

SARONNO – Fino al 29 maggio a Saronno una mostra dedicata a Rita da Cascia. L’iniziativa è organizzata da Rete Rosa Onlus, ente che gestisce il Centro Territoriale Antiviolenza. Appuntamento in Sala Nevera, in viale Santuario – Tutte le informazioni

VELA – Vela, scatta il Campionato del Verbano Derive: prima regata a Verbania. Il calendario prevede sei appuntamenti fino a metà settembre: il primo il 29 maggio grazie all’organizzazione del Circolo Velico Canottieri Intra – Tutte le informazioni

NUOTO – Con il Vharese si nuota: a Sesto Calende la 10a edizione del meeting. Dieci società e 85 atleti con disabilità intellettive e relazionali in vasca al centro Wave nel pomeriggio di domenica 29 maggio. I padroni di casa puntano su una staffetta da record – Tutte le informazioni

SOLARO – Virtus Groane organizza la prima edizione della 10 km delle Groane. La kermesse sportiva solarese si svolgerà sabato 28 maggio con partenza alle 18 e arrivo in via Borromeo D’Adda – Tutte le informazioni

Gite fuori porta, sotto casa

Si è appena concluso il nostro tour VA in giro, che ci ha portato a raccontare il bello del Varesotto da scoprire a piedi e in bicicletta le tante proposte di gite che offre il territorio. Ve ne proponiamo tre:

Da Malnate a Mendrisio a piedi: Un itinerario di 15 Km attraverso il Parco della Valle del Lanza e lungo la vecchia ferrovia della Valmorea. Fra cave di molera, fiumi e vigneti un percorso facile e adatto a tutti – Tutte le informazioni

Da Maccagno al Lago Delio a piedi: Un percorso di 12 km e 1000 metri di dislivello tra mulattiere, piccoli borghi e fitti boschi. Dal paese lacustre al Lago Delio lungo il Sentiero Italia Cai – Tutte le informazioni

Da Luino a Laveno in bici passando dal Cuvignone: Un percorso di 45 km e 900 metri metri di dislivello fra le piste ciclabili, Villa della Porta Bozzolo e una salita storica per il mondo a due ruote. Un itinerario che collega le due principali cittadine dell’Alto Verbano lombardo – Tutte le informazioni

A questo link potete trovare tutti gli altri itinerari