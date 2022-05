Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 6, 7, 8 maggio

La primavera porta con sé le feste di paese e quelle gastronomiche con il grande ritorno dello streetfood. Non mancano gli appuntamenti nella natura e quelli per gli sportivi. Tante anche le occasioni per la Festa della mamma.

EVENTI

VARESE – Fiaccolata di prima mattina e Girometta d’oro a sorpresa: torna “in grande” la festa di san Vittore, patrono di Varese. Dopo due anni necessariamente sottotono, la Famiglia Bosina ha svelato il programma di quella che è una delle più importanti feste religiose della città – Tutte le informazioni

VARESE – La Festa della Mamma al Teatro di Varese è musica, spettacolo e creatività. “Carezza per un gigante” è il concerto spettacolo con laboratori a cura di Progetto Zattera in scena domenica 8 maggio alle 16 al Teatro Apollonio. Ingresso libero – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – A Buguggiate torna la festa del paese. Si parte mercoledì 4 maggio ma il clou sarà sabato 7 e domenica 8 maggio. Musica, cibo e spettacoli – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – È tempo di “Botteghe Aperte” a Gorla Minore. Dopo cinque anni di assenza, domenica 8 maggio torna “Botteghe Aperte”: alcune vie principali di Gorla Minore verranno chiuse e si potrà passeggiare visitando stand e bancarelle di commercianti e artigiani locali – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona torna la Giornata del Verde Pulito. Il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Gorlesi che fanno i turisti.. a Gorla Maggiore. Quattro visite in luoghi e monumenti di Gorla Maggiore: “Conosciamo e valorizziamo il nostro territorio” è la nuova iniziativa dell’Assessorato alla Cultura dedicata ai gorlesi per immergersi nella storia del paesino della valle Olona – Tutte le informazioni

VARESE – Varese apre le porte di palazzo Estense con diverse visite guidate. Al via un progetto che apre le porte della storica dimora con percorsi negli spazi inesplorati e alla scoperta della storia della città – Tutte le informazioni

BIELLA – Nasce Bis, il weekend del gusto. A Biella da venerdì 6 a domenica 8 maggio 2022 la prima edizione di “BIS – il weekend del gusto” – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – L’andamento del mercato del lavoro: convegno alla Liuc. “Non solo necessità, ma senso della vita: il lavoro come via di sviluppo personale e sociale”: alla LIUC il convegno di UCID organizzato in collaborazione con il Centro Pastorale “Pier Giorgio Frassati” – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Arriva la “Festa di primavera” nell’area dei Calimali, la valle Olona si riempe di colore. Domenica 8 maggio l’area dei Calimali, in valle Olona, si riempirà di allegria con la “Festa di primavera”, dove ci sarà spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Castellanza inaugura la stagione dello street food di Hello Eventi. Il 6, 7, 8 maggio potrete gustare dei veri capolavori culinari spaziando tra le principali cucine italiane e perché no, del mondo – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Torna a Ispra “InFiorita” l’evento dedicato al florovivaismo. Quinta edizione 7 e 8 maggio sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

VARESE – “Campo lungo”, un viaggio nella cosmologia contadina alla Sala Montanari di Varese. Venerdì 6 maggio con l’autrice Simona Pezzano si entrerà nella memoria visuale dall’archivio della Lega di cultura di Piadena – Tutte le informazioni

LUINO – Alla scoperta della “Luino di ieri” con il Cai Luino. In programma una visita alla Casa Branca e alla stazione internazionale di Luino. Ecco tutte le info – Tutte le informazioni

CAMPI ESTIVI 2021 – Open day Smile Camp 2022. Domenica 8 maggio allo Sport+ Center Malerba di San Vittore Olona, è in programma un open day per scegliere con serenità e consapevolezza un’estate di sport, gioco e divertimento – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Ethno, a Maccagno il festival dei popoli tra musica e sapori. Inizia il 6 maggio la rassegna che la Pro Loco di Maccagno organizza presso lo spazio polifunzionale del Parco delle feste. Venerdì si balla con i Fujenti – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Weekend ricco di eventi a Somma Lombardo. Festa di primavera, gare ciclistiche, musica e divertimento in città il 7 e 8 maggio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Aperitivo in terrazza” nel borgo quattrocentesco. Al castello di Monteruzzo sabato 7 maggio sarà il momento dell’ “Aperitivo in terrazza”, una serata di streetfood e divertimento nell’atmosfera magica del borgo quattrocentesco di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Odissea protagonista dell’edizione 2022 di #Inbiblioteca a Varese. La rassegna #InBiblioteca si prepara a un programma di appuntamenti in Biblioteca civica di Varese che va dal 7 maggio al 26 giugno – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Il corpo e l’architettura in una mostra alla Ghiggini. Debora Barnaba presenta le sue opere fotografiche più recenti in un progetto realizzato insieme al visual artist torinese Michele Liuzzi – Tutte le informazioni

GEMONIO – Al Museo Bodini di Gemonio in programma la Giornata del Legno. Domenica 8 maggio l’evento a cura di Lara Treppiede con la collaborazione di Sara Bodini e Caroline Vezzani – Tutte le informazioni

GEMONIO – Le sculture di Agostino Pisani al Museo Bodini. La mostra antologica dell’artista ligure continua il dialogo ideale con le opere di Floriano Bodini sulle sponde di un “raccontare” scultoreo – Tutte le informazioni

VARESE – 5 Artisti per la mostra “Ultrareale” da PUNTO SULL’ARTE. In mostra Roberto Bernardi, il duo artistico Casagrande & Recalcati, Valentina Ceci, Ottorino De Lucchi e Nicola Nannini. Vernissage sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Gli artisti di Brera a Gorla Maggiore, una mostra per raccontare la vita sulla Terra. Sabato 7 e domenica 8 maggio alla Torre Colombera di Gorla Maggiore saranno esposte le opere di alcuni giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dedicate al “Il mondo animale nell’arte”. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

SOLIDARIERATA’

VARESE – Weekend di “Raccolta alimentare” con l’Associazione nazionale carabinieri. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 maggio alla Coop di Casbeno a Varese. Leonardi (presidente): “Essere di aiuto alle persone bisognose rientra nella funzione sociale dei carabinieri in congedo” – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo la Festa della Mamma Solidale per aiutare le famiglie ucraine sul territorio. L’evento, organizzato in collaborazione con diverse realtà locali, servirà ad aiutare una raccolta fondi per L’Armadio Solidale destinato a sostenere le famiglie ucraine ospitate nel nostro territorio – Tutte le informazioni

SPORT

VALLE OLONA – In bici da Marnate a Torba pensando alla vecchia Ferrovia. Gli amici della Ferrovia della Valmorea organizzano per domenica 8 maggio una gita in bicicletta da Marnate al monastero di Torba: “In due ruote alla scoperta della ferrovia e della valle Olona” – Tutte le informazioni

MILANO – Basket for kids: a Milano City Life un weekend di sport per sostenere il comitato Maria Letizia Verga. Il weekend del 7 e 8 maggio, ci saranno competizioni singole e a squadre senza contatto con gare di tiro e 5 stazioni – Tutte le informazioni

VARESE – Da Varese tutto intorno: dodici escursioni per laghi, monti e valli. Il primo appuntamento è sabato 7 maggio per scoprire più da vicino i prati magri del Monte Chiusarella. Si proseguirà poi con Bevera, Forcora, Cintura Verde e Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

UBOLDO – Il 7 e l’8 maggio ad Uboldo tris di eventi in bicicletta nel verde del Parco dei Mughetti. Grande ritorno per la Boschilonga di Uboldo, la gara in mountain bike giunta alla sua 29esima edizione, che sarà preceduta dalla Boschimini e dalla Ecopedalata dei Mughetti – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Domenica 8 maggio torna ad Origgio la Quatar pass par i alter. Si tratta di una corsa non competitiva di 8 km per il Comune di Origgio, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata del paese – Tutte le informazioni

MUSICA

INDUNO OLONA – Voce e fisarmoniche aprono la stagione musicale di primavera al Birrificio Poretti di Induno Olona. Sabato 7 maggio il primo dei tre concerti previsti si svolgerà al Birrificio Angelo Poretti e vedrà protagonisti Betty Colombo accompagnata da Alessandro Grosso e Mirko Carchen con le loro fisarmoniche – Tutte le informazioni

ORIGGIO – L’8 maggio ad Origgio il concerto del Corpo Musicale San Marco per la festa della mamma. Appuntamento a domenica 8 maggio. In caso di pioggia, la manifestazione verrà annullata – Tutte le informazioni

TEATRO

AZZATE – “Due destini” in scena al Castellani di Azzate per Cuamm Medici con l’Africa. Ingresso libero per lo spettacolo della compagnia Teatro dell’Armadillo sabato 7 maggio alle ore 17.30 e seguito da dibattito con le Mamme in cerchio – Tutte le informazioni