Costituzione e Poesia, due eventi per onorare la memoria delle vittime nel trentennale della strage di Capaci

Il Centro Storico Italiano ha previsto per l’anno sociale 2022 una serie di iniziative ispirate alla legalità

In occasione del trentennale degli attentati a falcone e borsellino, anche Varese si mobilità nel ricordo.

“Costituzione e… Poesia per sconfiggere le mentalità mafiose” è un evento organizzato dal Centro Storico Italiano di Varese, una manifestazione che gode del Patrocinio della Presidenza Nazionale del Centro Turistico Giovanile e si svolge in Partenariato con il Comune di Varese.

Lunedì 23 maggio avrà luogo l’evento “IN MEMORIA di Giovanni Falcone Francesca Morvillo Rocco Dicillo Vito Schifani Antonio Montinaro”, durante il quale il Prefetto e il Sindaco della città di Varese si ritroveranno in Piazza Cacciatori delle Alpi alle 17,30. Dopo la lettura dei nomi dei caduti, il Prefetto proclamerà il minuto di silenzio e a seguire saranno letti i primi tre articoli della Costituzione.

Quasi in contemporanea eventi analoghi si svolgeranno presso la sede dell’ANC sezione di Varese, presso l’ANMIG, in Piazza Monte Grappa con Libera, presso il Bar the social, presso gli oratori di Masnago e di Casbeno.

Martedì 24 maggio alle ore 18,00 presso ANC sezione di Varese, via Roma si terrà una tavola rotonda, che tratterà i tema “Vericivici o Civiciveri?”. Introdurrà l’assessore alla cultura Enzo Laforgia. Saranno relatori Antonella Buonopane, Referente Provinciale di Libera Varese, Matteo Capriolo, Consigliere comunale e Antonio D’Arrigo, autore di “Quindici su quaranta. Dalla Strage di Bologna.