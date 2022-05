Covid19, il bollettino di sabato 21 maggio: in provincia di Varese 250 nuovi casi

In Italia 23.976 nuovi casi e 91 morti. In Lombardia l’incremento nelle ultime 24 ore si attesta a 3.287 nuovi casi. Questo, in pillole, il bollettino covid 19 per sabato 21 maggio 2022. In provincia di Varese i nuovi casi sono 250.

Nel dettaglio eccola situazione provincia per provincia nella nostra regione (totale e incremento casi):

Milano: 933.129 (1095)

Brescia: 359.286 (370)

Varese: 262.409 (250)

Monza e della Brianza: 260.418 (296)

Bergamo: 220.961 (285)

Como: 176.977 (188)

Pavia: 152.294 (184)

Mantova: 121.372 (139)

Cremona: 93.884 (85)