A Crosio della Valle arriva la casetta dell’acqua, una festa con tutto il paese per inaugurarla

Inaugurazione della casetta dell’acqua “innaffiata” da buona birra. Sarà una vera e propria festa quella che accompagnerà domenica 8 maggio l’avvio di un servizio che ormai si trova in molti paesi ma che Crosio della Valle ancora non aveva.

«Ci sarà un taglio del nastro e un piccolo discorso per spiegare l’importanza di utilizzare l’acqua delle casette- spiega il sindaco Marco Bortolussi – Lo scorso Natale abbiamo consegnato ad ogni famiglia una simbolica bottiglia di vetro, e abbiamo iniziato così insieme un percorso importante con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica sulle nostre tavole, per dare un contributo forse piccolo ma di certo concreto alla salvaguardia del Pianeta.

Domenica 8 maggio ci sarà il passaggio successivo, e davvero importante, con l’inaugurazione della Casetta dell’acqua, evento a cui abbiamo invitato tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione per ritrovarci insieme dopo il difficile periodo di obbligata lontananza che abbiamo vissuto, sarà un modo per riscoprirci comunità nella voglia di condividere un momento inedito e significativo della vita del paese».

La festa comincerà alle 10 e terminerà alle 15: all’ora di pranzo l’Aps pro Crosio preparerà e servirà panini con la salamella e patatine fritte.

La casetta dell’acqua si trova di fronte al palazzo comunale, in via IV Novembre angolo via Dell’Albosta, ed erogherà acqua naturale e gassata al costo di 0,05 € al litro per l’acqua naturale e 0,07 € al litro per l’acqua gassata, e sarà possibile pagare con monete, con la tessera ricaricabile e tramite smartphone con l’App SelfBlue 2.0.