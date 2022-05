Il curioso caso dell’asilo di Busto Arsizio in cui vengono abbandonate le tartarughe

È la quinta volta in due anni che in un asilo di Busto Arsizio viene abbandonata una tartaruga di terra. Anche oggi bambini e insegnanti della struttura privata che si trova in un quartiere periferico di Busto Arsizio (per motivi di privacy ed emulazione non hanno voluto diffondere il nome dell’asilo, ndr) si sono trovati il simpatico animale nel giardino della scuola.

L’animale, subito affidato all’associazione Casaringhio per le cure del caso, è immediatamente diventato la mascotte dei piccoli alunni della scuola materna ma anche questa volta la sua presenza nel giardino è stata breve: «Ha bisogno di cure perchè ha delle piccole ferite alle zampe ma tutto sommato sta bene – ha commentato Sara Vega – . La direttrice della scuola, però, mi ha chiesto di rivolgere un appello alla persona o alle persone che abbandonano questi animali precisando che l’abbandono di animali è un reato penale e proprio per questo abbiamo avvisato anche i Carabinieri Forestali».

L’esemplare, infatti, non ha microchip e non è registrato ma ora è sicuramente in buone mani, affidato ad una volontaria dell’associazione. Si tratta di un problema sempre più diffuso al quale è difficile porre rimedio.