Cuvio piange suor Giuseppina Signori, una vita dedicata agli altri

Cuvio piange suor Giuseppina Signori: nelle strade del paesino della Valcuvia ieri mattina, lunedì 16 maggio quasi si respirava la tristezza per la perdita, all’età di 92 anni, della religiosa.

Il ricordo più intenso e caro è rimasto soprattutto in quei piccoli che ha accudito negli anni dell’infanzia e che oggi, dopo tanti anni, portano ancora nella memoria la simpatia e la dolcezza dei suoi atteggiamenti.

Sorella della congregazione di Don Guanella, per oltre trent’anni si è fatta conoscere in Valcuvia prima come insegnante presso la scuola dell’Infanzia “Erminia Maggi” di Cuvio, dove ha operato fino ai primi anni del 2000, poi come assistente per anziani presso la casa santa Maria Annunciata di Canonica, che ha lasciato nel 2016, quando la congregazione ha terminato di essere presente con le religiose. Suor Giuseppina era ricoverata presso la casa Santa Chiara ad Albese con Cassano, in provincia di Como e qui saranno celebrati i suoi funerali mercoledì 18 maggio, alle ore 9.30.