Da Arlecchino ai musicanti di Brema, ritorna il teatro all’aria aperta a Sesto Calende

Dopo il successo della prima rassegna teatrale per famiglie, a Sesto Calende ritorna il secondo atto di “Respira il teatro” con tre nuovi spettacoli all’aria aperta.

Cambio di location per le nuove rappresentazioni, appuntamento mensile il terzo sabato del mese, la cornice non sarà non più in Piazza De Cristoforis (foto copertina) ma nel cortile della Biblioteca Comunale di Sesto Calende alle ore 11 o – in caso di maltempo – in Sala Consiliare, sempre all’interno del palazzo comunale.

Se il trittico primaverile della mini-rassegna era stato dedicato alle fiabe, la “seconda stagione” avrà come protagonisti i grandi e intramontabili personaggi: Arlecchino ai leggendari musicanti di Brema, sarà un vero e proprio viaggio nel mondo del teatro, per far conoscere i bambini le maschere, la ribalta o i grandi classici come Robin Hood.

La partecipazione – con prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili – è gratuita (eventualmente soggetta alle normative antiCovid in vigore al momento delle rappresentazioni)

Info e prenotazioni: Biblioteca comunale 0331 928160 biblio@comune.sesto-calende.va.it

IL PROGRAMMA

Sabato 21 maggio 2022

LA BOTTEGA TEATRALE

LA FAME DI ARLECCHINO

Spettacolo con attori e burattini

con SALVATORE VARVARO nei panni di Arlecchino e GIUSEPPE CARDASCIO in baracca.

scritto e diretto da GIUSEPPE CARDASCIO

Spettacolo sulle maschere per affrontare in maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana: La Commedia dell’Arte. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pansa sempre voda. Ma di sicuro riuscirà sempre di prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.

Sabato 18 giugno 2022

I GUARDIANI DELL’OCA

ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM

spettacolo con attori e pupazzi

con TIZIANO FEOLA e ZENONE BENEDETTO

testo e regia di ZENONE BENEDETTO

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere

un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena.

Sabato 23 luglio 2022

TEATRO BERTOLD BRECHT

I MUSICANTI DI BREMA RACCONTANO

con MAURIZIO STAMMATI e CHIARA DI MACCO

regia di MAURIZIO STAMMATI

Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: <l’unione fa la forza>. Metafora del presente con risvolti attualissimi, lo spettacolo, raccontato con tecniche miste e con musica dal vivo, riflette sulla fuga e sull’approdo, sull’amicizia e il sopruso con uno sguardo all’utopia di un luogo dove tutto si fa più giusto e libero.