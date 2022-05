Dagli hooligans al camminatore solitario: gli incontri della domenica su sport e cultura a Cardano

Si chiama “Circoli di cultura e sport” l’iniziativa promossa a Cardano al Campo da Circolo Quarto Stato e Abitare Le idee. Quattro appuntamenti, quattro aperitivi serali – alle 19 della domenica – per trovarsi e parlare di sport e cultura.

“Una rassegna per promuovere lo sport come veicolo culturale e di benessere”, spiegano i promotori. “Nella voglia di Circolo Quarto Stato e Abitare le idee di far circolare la cultura come strumento principale per il benessere della comunità territoriale la rassegna in questione diventa spunto di incontro e confronto su temi culturali che prendono spunto da storie di sport. I racconti vogliono guardare elementi dello sport e riportarli a riflessioni più ampie che stimolino cambiamento nella comunità, partendo dalla presentazione di un libro e continuando con una chiacchierata che lasci spazio alla comprensione di come cultura e sport insieme possono portare benessere nella vita delle persone”.

Domenica 22 maggio viene presentato “Negri” di Francesco Gallo, titolo provocatorio per raccontare storie di razzismo negli Stati Uniti con uno sguardo proiettato sul presente.

Domenica 5 giugno “In solitaria”, incontro con Elia Origoni che racconta la sua traversata d’Italia “a emissioni zero”, in otto mesi.

Domenica 12 giugno Indro Pajaro presenta “Hoolingas”, storia violenta del tifo inglese, fino ad arrivare al tifo attuale.

Infine un salto in avanti fino a domenica 3 luglio: “Brilla come un campione”, dedicato alla motivazione e ai talenti nello sport. Ogni serata propone anche un cocktail dedicato.