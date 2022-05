“Ma dal cancro si guarisce”: lezione di comunicazione oncologica all’Università dell’Insubria

Oltre 100 studenti in presenza e altri 150 collegati da remoto. È stata un successo la lezione di “comunicazione della malattia oncologica” organizzata dal corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria con la partecipazione dell’associazione Caos. In cattedra gli autori del libro “Ma dal cancro si guarisce” il medico oncologo Silvia Della Torre e l’ex paziente Davide Petruzzelli.

Un libro nato dal confronto tra curante e ammalato che si sono resi conto della distanza dei messaggi e delle conoscenze. Una volontà di mettere insieme i pezzi per indicare un percorso di comunicazione del cancro che oggi, grazie alla ricerca e alla tecnologia, ha fatto passi da gigante e dove la parola guarigione non è più così difficile da sentire pronunciare.

I ragazzi hanno partecipato con interesse e hanno posto domande puntuali, portando magari parte del loro vissuto in famiglia.