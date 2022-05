Dal deserto di Ladakh ai Paesi Bassi, continuano le proiezioni della rassegna “Di Terra e di Cielo”

Continua la rassegna cinematografica Di Terra e di Cielo, dedicata alla natura, all’ambiente e all’esplorazione. Ecco gli appuntamenti in programma dal 26 al 29 maggio

Giovedì 26 maggio, ore 21 al Cinema Sant’Amanzio di Travedona Monate

Proiezione di WATERMARK – L’acqua è il bene più prezioso

di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky

Un film ricco di immagini straordinarie che mostra come l’elemento fondamentale per l’esistenza dell’essere umano, l’acqua, sia stato da questi utilizzato ma anche sprecato. Nel 2019 i due registi hanno realizzato insieme il famoso documentario “Antropocene”.

Ingresso 5€

Venerdì 27 maggio ore 20.45, ala Sala Polivalente di Castronno

Proiezione di SONGS OF THE WATER SPIRITS

di Nicolò Bongiorno

Il Ladakh è un deserto d’alta quota incastonato tra le vette dell’Himalaya, noto nel mondo per la sua bellezza naturale e la sua antica cultura. Oggi i suoi abitanti sono tra le prime vittime al mondo del cambiamento climatico e sono considerati una società laboratorio… Un grido di allarme che simboleggia la forza e resilienza degli abitanti del Ladakh nel gestire queste sfide estreme. Sarà presente il regista.

Sabato 28 maggio ore 21, al Museo della cultura rurale prealpina di Brinzio

Proiezione di LA LONTRA – Il ritorno di una leggenda

di Hilco Jansma (in concorso al Sondrio Film Festival 2021)

La lontra europea scomparve nei Paesi Bassi nel 1988, a causa dell’inquinamento ambientale e di una caccia intensiva. Grazie a numerosi interventi promossi dalle autorità locali, oggi questo mammifero è tornato a nuotare nelle acque olandesi. Nel parco nazionale Weerribben-Wieden fi no alla frontiera nord del Paese, seguiamo le lontre nella ricolonizzazione del loro antico territorio.

Presentazione a cura del professor Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria.

ingresso gratuito

Domenica 29 maggio ore 20

Malnate, Mulini di Gurone

Presentazione del libro di Paola Turroni “Le sfumature del verde. Storie di donne e ambiente”(Laurana Editore), che racconta dodici storie di donne che hanno fatto dell’ambiente la propria ragione di vita. Sarà presente l’autrice.

Nell’ambito del progetto “Read2Green– Esperienze diffuse di ecologia narrativa. Da lettori ad autori del cambiamento”.

a seguire proiezione di THE ANTS AND THE GRASSHOPPER

di Raj Patel e Zak Piper

A inizio serata, rinfresco e pane cotto al forno a cura di Casamatta di Gurone.

Serata in collaborazione con Legambiente Varese e Associazione Sir Jhon.

ingresso gratuito

Lo straordinario dono persuasivo e la tenacia di Anita Chitaya si rivelano fondamentali per affrontare i problemi che affl iggono il suo villaggio in Malawi, colpito da una crescente siccità.

