Dal medioevo al 2022, è la domenica del Palio di Legnano

Si avvicina la giornata clou del Palio di Legnano, manifestazione rievocativa dell’omonima battaglia che il 29 maggio del 1176 vide la vittoria dei comuni alleati nella Lega Lombarda sull’esercito imperiale di Federico I detto il Barbarossa.

Domenica 29 maggio, dopo la tradizionale messa sul Carroccio, le otto contrade in cui è divisa la città torneranno a sfilare per la prima volta da quando è iniziata la pandemia e una volta arrivate al campo del Palio (lo stadio Mari) onoreranno la storia con gli onori al Carroccio e la carica della Compagnia della Morte per poi “sfidarsi” nelle due batterie e nella finale della corsa ippica.

LA MESSA SUL CARROCCIO

Domenica 29 ad aprire la giornata del Palio di Legnano sarà la messa solenne sul Carroccio officiata da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, seguita dall’investitura religiosa dei capitani di contrada, dalla benedizione dei cavalli e dei fantini e dal volo delle colombe.

La messa sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 10.20 dalla parrocchia prepositurale di San Magno con cinque telecamere e tre cameraman coordinati da una postazione regia e uno studio per la telecronaca.

LA SFILATA E LA CORSA

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 15 e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Alle 16, poi, la sfilata storica entrerà al campo del Palio, dove sarà seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con due batterie e la finale.

IL PALIO DI LEGNANO IN DIRETTA CON LEGNANONEWS

Dopo le prove libere, le prove ufficiali della corsa e la Provaccia, domenica 29 maggio il Palio di Legnano sarà in diretta streaming su LegnanoNews – sul sito, sul canal YouTube e su Facebook -, dove a partire dalle 15.30 verranno trasmesse la sfilata storica e la corsa.

Condurrà la diretta il direttore Marco Tajè, con la collaborazione della giornalista Manuela Zoni, di Amanda Colombo e di Alessio Francesco Marinoni Palmieri per la sfilata e il commento di Mauro Nebuloni e Alessandro Natali e le interviste di Davide Bartesaghi per la corsa.

La trasmissione verrà riprodotta sulle pagine Facebook e sui canali YouTube del gruppo V2 Media, composto da Varesenews, Saronnonews, Malpensanews, Verbanonews, Legnanonews, sulla Gazzetta di Siena e sulle testate ANSO, associazione che riunisce i giornali nazionali online.