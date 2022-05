Dal salotto varesino alle sponde del Ceresio: quasi 400 motociclisti hanno sfilato con il Distinguished Gentleman’s Ride

Sono partiti al mattino dal piazzale Pogliaghi del Sacro Monte e hanno sfilato per le strade dell’Alto Varesotto, con una pausa sulle rive del Ceresio a Brusimpiano e la meta nella splendida cornice del Giardino di Villa Andrea alle Ville Ponti di Varese.

Sono stati quasi 400 i motociclistico he hanno partecipato all’edizione di quest’anno del Distinguished Gentleman’s Ride, il raduno per motociclisti che annualmente ha luogo il tutto il mondo con l’obiettivo di raccogliere fondi per la cura del cancro alla prostata.