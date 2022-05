Dal torrente Lenza al Verde Pulito, a Sesto Calende tre giornate dedicate all’ambiente

In occasione della giornata del Verde Pulito a Sesto Calende sono in arrivo tre giornate all’insegna dell’ambiente. Da venerdì 13 a domenica 15 Legambiente Sesto Calende e l’amministrazione comunale della cittadina sul Ticino hanno organizzato una serie di “iniziative green“. (foto Ulisse Piana)

Primo appuntamento venerdì 13 maggio, ore 21, nella sala consiliare del municipio per l’incontro “Acqua, fonte di vita”. All’incontro parteciperanno il presidente e i tecnici di Alfa che presenteranno il programma di investimenti della società e dell’uso corretto delle risorse idriche.

La mattina di sabato 14 maggio, ore 10, dal circolo di Lentate si partirà all’esplorazione del torrente Lenza. La visita, organizzata da Legambiente Sesto Calende, ha come obiettivo la scoperta di salute della fonte, l’osservazione delle acque, la presenza di fauna ittica e pulizia del torrente.

Conclude il trittico del fine settimana dedicato all’ambiente, domenica 15 maggiore, ore 9, la duplice campagna ecologica “Spiagge e fondali e fondali puliti” e “Giornata del Verde Pulito“, quest’ultima indetta da Regione Lombardia, con numerosi comuni del Varesotto aderenti all’iniziativa. Il ritrovo è previsto nell’area della casetta del Cai di Via Piave.

“Monitoriamo regolarmente il territorio insieme ai volontari del Parco del Ticino e a tanti singoli cittadini invisibili – commenta Legambiente -. Per questo abbiamo già una lista di luoghi da ripulire ma ci farebbe piacere avere delle segnalazioni e, a questo scopo, abbiamo preparato un sondaggio in cui è possibile dare risposte multiple ed eventualmente indicare posti non segnalati particolarmente sporchi, purché non siano margini di strade perché queste rientrano in un altro ambito di intervento. Se ci sarà partecipazione sufficiente sicuramente interverremo”.