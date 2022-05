Dalla conoscenza di sé all’incontro con l’altro: se ne parla con i ragazzi delle medie di Maccagno

Nella mattinata del 3 aprile i ragazzi della seconda media del plesso di Maccagno con Pino e Veddasca hanno incontrato una psicologa di Cadegliano per iniziare con lei un piccolo progetto di educazione all’affettività.

Tra i temi toccati in questo primo incontro, quelli dell’adolescenza e delle emozioni, sentimenti, cambiamenti fisici e mentali che questo periodo comporta. Non solo, si è discusso anche del rapporto con i coetanei e genitori e della conoscenza che si ha di sé.

Un percorso, dunque, che mira ad aumentare la consapevolezza dell’unicità della propria persona e la conoscenza di sé, e che vedrà gli alunni protagonisti ancora per qualche incontro.

«Sono emerse molte insicurezze ma anche aspetti positivi. Ognuno ha capito i propri limiti e dove non poteva superare i confini, dato che alcuni esageravano con scherzi, prese in giro e commenti non rendendosene conto. – raccontano le insegnanti – Questo primo incontro ha aiutato i ragazzi ad esprimersi e a capire emozioni e sentimenti cambiati a causa dell’adolescenza».