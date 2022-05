Dalla pizza ai pizzoccheri le sagre tornano protagoniste della bella stagione in provincia di Varese

Dopo due anni di stop senza precedenti le sagre tornano protagoniste della bella stagione in provincia di Varese: come da tradizione la primavera e l’inizio dell’estate sono pennellate di appuntamenti mangerecci che vedono protagonisti le associazioni, i volontari e le pro loco di tutti i paesi.

Due tra gli appuntamenti più attesi sono già alle spalle: la sagra degli asparagi di Cantello e la serata dedicata al vino nel centro storico di Castiglione Olona. Ma il calendario dei prossimi giorni è ancora molto fitto (QUI TROVI L’AGENDA DI VARESENEWS AGGIORNATA CON TUTTI GLI EVENTI).

Questa settimana, solo per citare alcuni appuntamenti, lo street food varesino arriva alla Schiranna e sempre nella città capoluogo sbarca il “Beertellina”, il festival con gli specialisti dei pizzoccheri di Teglio. A Malnate è tornata la Pre Njmegen: da giovedì 26 maggio a lunedì 13 giugno un fitto programma di eventi con cucina aperta tutte le sere e anche a pranzo la domenica.

A Busto Arsizio si mangia alla festa di Madonna Regina ( giovedì sera con stufato d’asino e polenta). A Barasso appuntamento sabato 4 giugno in piazza San Martino con Ballando e Cantando dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Piatto principale, come da tradizione, saranno gli gnocchi offerti in tre versioni tricolore.

Motori caldi in Valceresio con la Festa Arti & Sapori al Parco Lagozza di Arcisate dal 10 al 12 giugno. Busto Arsizio risponde sempre settimana prossima con la settimana dedicata alla pizza della città, un’iniziativa che coinvolge le pizzerie bustocche.

I festival Musicali

All’orizzonte si stagliano anche i primi festival musicali, altro ingrediente storico della provincia. Uno molto presto: a Varese sta per arrivare il fine settimana della festa del Rugby: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 giugno. Naturalmente anche l’edizione 2022 sarà all’insegna di musica, sport e divertimento: concerti live, eventi sportivi e l’immancabile banco gastronomico.

È stata appena svelata tutta la line-up dell’edizione 2022 del Woodoo Fest, in programma dal 20-24 luglio a Cassano Magnago. Come sempre l’appuntamento si terrà all’area feste di via Primo Maggio. In questa edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati al Festival nel Bosco e molte altre novità (Leggi qui).