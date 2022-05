Dall’Eccellenza alla Terza Categoria: tutte le squadre che hanno vinto i campionati

Stanno terminando i campionati dilettanti e della provincia di Varese sono diverse le squadre che hanno festeggiato il primo posto e la promozione alla categoria superiore. Dalla Varesina che torna in Serie D, alla corazzata Solbiatese che ha dominato la Promozione fino al Don Bosco e all’Ardor Busto in Terza Categoria.

Galleria fotografica Dall'Eccellenza alla Terza, le squadre che hanno vinto i campionati di calcio 4 di 6

Ecco tutte le squadre della provincia di Varese che l’anno prossimo giocheranno ai piani più alti.

ECCELLENZA

È durato quattro anni il purgatorio della Varesina, che vincendo il Girone A di Eccellenza ha potuto festeggiare il ritorno in Serie D, la massima serie dei dilettanti. Un trionfo per la squadra della famiglia De Caro, frutto di un progetto ambizioso. LEGGI QUI

Negli altri due gironi regionali hanno conquistato il primo posto il Sant’Angelo dell’allenatore varesotto Roberto Gatti (leggi qui l’intervista), e il Lumezzane, squadra storica che sta cercando di tornare tra i grandi.

PROMOZIONE

Nel campionato di promozione non c’è stata storia: la Solbiatese allenata da Pierluigi Gennari ha dominato il campionato, chiuso la stagione con 22 vittorie, 7 pareggi e neanche una sconfitta e non vede l’ora di mettersi alla prova anche in Eccellenza. Sabato 7 maggio ci sarà da recuperare la gara contro il Castello Cantù, al “Chinetti” di Solbiate Arno (ore 18.00) per chiudere in bellezza una stagione da record.

PRIMA CATEGORIA

L’unico campionato nel quale la corsa al primo posto è ancora incerta è il Girone A di Prima Categoria. A due giornate dal termine Ispra e Valceresio sono al comando con 46 punti, uno in più del Bosto. Tre squadre che si giocano il trono e il salto in Promozione per 180 minuti ancora tutti da vivere.

SECONDA CATEGORIA

Già tutto fatto nei due gironi di Seconda Categoria formati da squadre del Varesotto. Nel Girone Z – quello che fa parte del Comitato di Varese – è stato il Laveno Mombello a battere la concorrenza e festeggiare la matematica promozione in Prima.

Nel Girone N, invece, quello del Comitato di Legnano, la Sommese ha potuto fare festa dopo la vittoria 2-0 di domenica in casa della Virtus Cantalupo. LEGGI QUI

TERZA CATEGORIA

Terminati i campionato di Terza Categoria, con le vittorie nei due gironi varesotti di Don Bosco e Ardor.

La squadra di Bodio Lomnago ha fatto suo il Girone A chiudendo il campionato con 51 punti e una sola sconfitta, lasciando indietro tutte le concorrenti. Ai playoff France Sport, Caesar, Ponte Tresa e Casbeno. LEGGI QUI

Più tirata invece la corsa nel Girone B dove a festeggiare è stata l’Ardor Busto Arsizio, che ha concluso la stagione a quota 41 punti, due in più del Varano Borghi, che si è tolto la soddisfazione di battere la capolista all’ultima giornata. Ai playoff andranno quindi Varano, Angerese, Torino Club e Oratorio San Filippo.