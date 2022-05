Deposito in fiamme a Cadrezzate, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Cadrezzate con Osmate, in via Solferino, nella serata di martedì 3 maggio intorno alle 21.30. Per cause da accertarsi un deposito adiacente ad un’abitazione è interessato da un incendio, le fiamme hanno lesionato parzialmente anche la copertura della casa. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra e un autobotte dalla sede di Varese. L’incendio è sotto controllo.