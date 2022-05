Dino Meneghin inaugura a Golasecca il nuovo campo sportivo polivalente

Golasecca ha un nuovo il campo sportivo polivalente, uno spazio che consente di giocare a basket e pallavolo.

È stato inaugurato nel pomeriggio del 21 maggio, all’oratorio San Luigi di Golasecca.

Padrino d’eccezione è stato il campione di basket Dino Meneghin, con la presenza del vicesindaco Bruno Specchiarelli, il parroco don Hervè Simeoni e il “Corpo Musicale Arturo Viotti”.

Dopo il taglio del nastro è stata scoperta anche una targa in ricordo di Mario Poli, scomparso il 29 marzo 2021.

Il parroco, don Hervè, ha voluto dedicare proprio al Mario Poli questo campo, “per lo spirito oratoriano di collaborazione e di corresponsabilità che ha sempre contraddistinto questo grande uomo”.

E ora l’oratorio aspetta i ragazzi per far vivere questo campo e lo stesso Oratorio.