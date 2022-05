Divertirsi con l’arte: i giovani creativi di Very Seri Lab in mostra al teatro Menotti di Milano

La mostra allestita negli spazi del Teatro Menotti di Milano – in via Menotti 10 – fino al 25 maggio

Inaugura oggi nel foyer del Teatro Menotti di Milano la mostra “Eppur tutto si realizza”, curata da Loris Innocenti. In mostra le opere realizzate dai giovani creativi dello studio Very Seri Lab, fondato da un gruppo di artisti emergenti: Farouk El Sharkawy, Tiziano Crisanti e Lorenzo Gerletti, quest’ultimo varesino di nascita e milanese d’adozione.

I tre fondatori del laboratorio, tutti allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, nel 2019 hanno aperto le porte del loro studio al pubblico offrendo molteplici servizi da workshop, seminari e collaborazioni con altri talenti artistici.

«La nostra missione – spiegano – era quella di avere un posto dove lavorare, ma soprattutto offrire un luogo in cui la loro comunità potesse venire a conoscere il processo di creazione artistica e mettersi in gioco. La base del concetto di Very Seri Lab è divertirsi con l’arte e non prenderla troppo sul serio».

