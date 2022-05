Domenica 29 maggio il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo

Domenica 29 maggio 2022 alle ore 15.30, presso l’Oratorio “San Pio Martire” di Uboldo, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo, diretto dal maestro Angelo Pinciroli terrà il “Concerto di Primavera”.

“Con questo concerto il Corpo Musicale “Santa Cecilia” intende ringraziare per la preziosa vicinanza tutti coloro che in questi lunghi mesi non si sono dimenticati della banda e l’hanno sostenuta e incoraggiata” si legge nell’avviso pubblicato dal Corpo musicale uboldese.