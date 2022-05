Domenica apertura straordinaria del “Centro del riuso” di Busto Arsizio

Si rende noto che, in concomitanza con lo svolgimento della “Giornata del Verde Pulito 2022” promossa da Regione Lombardia ed alla quale ha aderito il Comune di Busto Arsizio, domenica 15 maggio il “Centro del Riuso” osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Ricordando che il Centro, aperto lo scorso mese di febbraio, rappresenta una delle modalità di riduzione dei rifiuti in quanto è un punto presso il quale è possibile conferire beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che potranno, quindi, essere efficacemente riutilizzati, si è ritenuto di affiancare l’iniziativa sopra indicata per contribuire alla sensibilizzazione della cittadinanza nel contrasto agli abbandoni abusivi dei rifiuti e nei riguardi della tutela ambientale.

Nello specifico si rammenta che la struttura, ubicata presso il Centro Multiraccolta di Via Tosi, rientra nell’ambito dei progetti di Amministrazione comunale e AGESP finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale legato alla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo, nella fattispecie, di prevenire lo spreco delle risorse tramite la promozione di un uso razionale delle stesse, prolungando il ciclo vitale dei beni in un’ottica di orientamento verso l’economia circolare.

È interessante far rilevare che, dall’apertura ad oggi, il “Centro di Riuso” sta riscuotendo un notevole successo tra i cittadini, tant’è che, dati alla mano, al 30/04 si sono registrati ben 1.138 conferimenti, con vendite pari a 631 articoli, per un incasso complessivo di oltre Euro 4.000. Gli oggetti non venduti sono stati in parte donati ad associazioni no profit che hanno ritirato 74 articoli, mentre gli oggetti non ritenuti di interesse (320 articoli), avendo superato il limite di giacenza previsto dal regolamento del Centro stesso, sono stati smaltiti presso il Centro Multiraccolta.

Mediante il conferimento al “Centro di Riuso”, quindi, è stato quantificato un risparmio di rifiuti smaltiti di circa 2341 Kg, ed un risparmio di CO2 non immessa in atmosfera di circa 3862 Kg, con un concreto effetto benefico per l’ambiente. Confermando, infine, che l’elenco completo dei beni conferibili e il regolamento della struttura sono affissi presso il Centro stesso, oltreché pubblicati sul sito internet aziendale www.agesp.it, si precisa che al momento della consegna, gli oggetti saranno presi in esame dall’addetto alla ricezione, per la verifica delle condizioni generali degli stessi, il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità e che gli orari ordinari di apertura, sia per le attività di conferimento che per quelle di acquisto, sono i seguenti: Mercoledì – ore 8.00-14.00, Venerdì – ore 8.00-14.00, Sabato – ore 8.00-14.00.

Per informazioni: numero verde 800 439 040 / e-mail: igiene.ambientale@agesp.it