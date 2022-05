Una domenica di fiori, musica e danze: Induno Olona riparte dalla Festa delle Rose

E’ stata una domenica di musica, di danze all’aperto, di profumi e colori di fiori. Dopo due anni online, ieri la Festa delle Rose di Induno Olona è tornata dal vivo e la risposta degli indunesi, ma non solo, è stata entusiasta.

Galleria fotografica Induno Olona - La Festa delle Rose 2022 4 di 22

Tantissime persone hanno affollato i giardini di Villa Bianchi, il Roseto della pace e gli spazi del centro chiusi al traffico e restituiti al piacere di trascorrere una giornata passeggiando in sicurezza nel cuore del paese. Una presenza gioiosa e costante che ha fatto registrare il tutto esaurito nei tanti momenti della giornata organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Induno Olona, così come alle iniziative di venerdì e sabato.

«La Festa delle Rose è una delle occasioni più importanti per il nostro paese – dice il sindaco Marco Cavallin – e devo sempre ringraziare la Pro loco di Induno che la porta avanti da oltre un secolo, con tenacia ed entusiasmo. La cornice splendida del parco della rose, per cui va ringraziata Asfarm, ancora per quest’anno si può frequentare con prudenza e alcune restrizioni, per non mettere a rischio contagio i nonni che risiedono al centro, ma è un luogo davvero magico, sembra un angolo di paradiso».