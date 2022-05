Doppia visita guidata al Parco del Campo dei Fiori

Un’occasione per scoprire il Parco Campo dei Fiori. Sabato 14 maggio il Parco ha organizzato una doppia escursione a cura di un’esperta guida ambientale del territorio. Durante la passeggiata si potranno conoscere tante informazioni sul Parco: dalle peculiarità geologiche del percorso della ex cava Rusconi a Morosolo alle varietà geologico-ambientali presenti lungo il sentiero naturalistico Furia a Masciago Primo.

In programma ci sono due visite guidate in alcuni dei luoghi coinvolti dagli interventi eseguiti dal Parco grazie al progetto Interreg Insubriparks: un’iniziativa che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio insubrico transfrontaliero dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Le uscite si svolgeranno dalle 9 alle 13:30 e sono rivolte prioritariamente ai partner del progetto Interreg, agli amministratori locali dei comuni coinvolti e ai tecnici.

La prima tappa sarà il “Sentiero della geologia e del paesaggio dell’ex cava Rusconi” di Morosolo. Il ritrovo è previsto alle 8.45 al parcheggio gratuito San Martino a Morosolo. Da qui ci sposterà a piedi lungo il facile percorso che porta alle stratificazioni geologiche, spesso contenenti fossili, nella parete da cui un tempo si estraeva la marna calcarea. Dopo questa prima visita, è previsto lo spostamento in autonomia fino al parcheggio gratuito del campo sportivo di Masciago Primo con ritrovo alle 11.15. La seconda tappa della giornata è infatti il “Sentiero naturalistico Salvatore Furia” nel Comune di Masciago, un percorso ad anello di circa 5 km creato qualche anno fa dalla collaborazione tra l’Ente Parco e il Comune e dedicato al naturalista e comunicatore ambientale, Salvatore Furia. Anche questo sentiero è stato recentemente oggetto di interventi migliorativi per favorirne la fruizione, grazie all’installazione di pannelli informativi con un focus soprattutto sulle emergenze geologiche che si incontrano lungo il tracciato.

Durante l’intera mattinata si sarà accompagnati alla scoperta della geologia, della storia e delle peculiarità naturalistiche dalla geologa e guida ambientale escursionistica Donatella Reggiori, grande esperta del territorio varesino. Entrambe le visite sono gratuite ma la prenotazione è gradita. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it