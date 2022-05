Doppietta varesina al Targa Florio: trionfa De Tommaso davanti a Crugnola

Primo e secondo al traguardo, primo e secondo – a posizioni invertite – nella classifica generale del campionato. La “Targa Florio” ha ribadito un concetto che agli appassionati è chiaro fin dall’inizio della stagione: il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR Sparco) è in mano a due varesini, Damiano De Tommaso e Andrea Crugnola.

Sulle strade di Sicilia è toccato a De Tommaso trionfare: il 26enne di Ispra ha colto la prima vittoria in carriera in una gara tricolore assoluta, prendendo la testa della “Targa” al termine della prima giornata (venerdì sera) e amministrando alla perfezione il vantaggio nelle sei prove residue del sabato (i tre passaggi sulla Scillato-Polizzi sono stati cancellati per una frana). Zero vittorie parziali per il pilota della Skoda Fabia della Cr Motorsport ma nessun errore e un ritmo che gli ha permesso di lasciare pochissimo tempo in ogni prova speciale agli avversari, mantenendo però un margine che alla fine è stato di 4″2 su Crugnola e 7″7 sul ligure Fabio Andolfi.

Per effetto di questo risultato, e del fatto che il “Targa Florio” è gara che assegna un maggior numero di punti (coefficiente 1,5), “DDT” (navigato dalla salentina Giorgia Ascalone) ha accorciato a soli 5,5 punti il distacco da Crugnola nella classifica tricolore. Il pilota di Calcinate del Pesce però è uscito a testa altissima dalla gara siciliana: quarto classificato al venerdì, Andrea ha spinto forte sulla sua Citroen C3 della FPF Sport (navigatore Pietro Ometto), ha vinto cinque delle sei PS del sabato ed è riuscito a sopravanzare sia Giandomenico Basso – quarto alla fine su Hyundai i20 – e lo stesso Andolfi su Skoda Fabia, andando a prendersi una importantissima piazza d’onore.

La “Targa Florio” si è comunque dimostrata selettiva e difficile a causa delle condizioni meteo e delle lunghe attese tra un giro e l’altro, dovute per l’appunto alla cancellazione di tre prove. La pioggia non è mancata neppure al sabato, rendendo le strade scivolose e costringendo piloti e squadre a una attentissima valutazione sull’uso degli pneumatici. In questa situazione il terzo varesino in gara, Simone Miele, non è riuscito a cogliere la top ten: il pilota di Olgiate Olona, con Eleonora Mori, ha chiuso all’undicesimo posto, guadagnando comunque punti utili per la classifica del Campionato Promozione (CIRP) guidato da De Tommaso. Poco dietro Miele – 14° – l’equipaggio formato dal reggiano Rusce e dalla navigatrice varesina Giulia Paganoni.

«Sono contento come un bambino – racconta De Tommaso ai microfoni di Rallylink – è stata una gara molto bella ma molto tosta. Anche oggi ha piovuto forte e durante la penultima prova purtroppo abbiamo fatto un errore mentre sull’ultima c’è stato un istante di panico perché mi si è bloccato il tergicristallo ma siamo riusciti a rimediare. Ringrazio davvero tutti, la macchina è stata perfetta e Giorgia è stata bravissima».

«Siamo contenti per la bella rimonta – gli fa eco Crugnola – Venerdì avevo commesso un errore e invece oggi abbiamo vinto diverse prove e siamo riusciti a recuperare grazie alla nostra vettura e a tutta la squadra. Bravi a De Tommaso e Ascalone che hanno fatto un bella gara e bravi anche gli altri: il campionato è sempre più combattuto ma guardiamo al futuro con ottimismo».