Dramma della solitudine a Castellanza, trovato in casa il corpo di un 60enne morto da un mese

Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita nella propria casa dai Carabinieri di Castellanza. Il corpo è stato trovato a terra, probabilmente il decesso risale a diverse settimane prima. Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa che aveva iniziato ad avvertire un odore acre provenire dall’appartamento. Da oltre un mese, infatti, il 60enne non si vedeva più uscire o entrare in casa.

L’uomo, descritto come mite ma poco socievole, non lavorava e non frequentava o riceveva altre persone in casa e proprio a causa di questa solitudine nessuno si era accorto della sua morte. Un dramma della solitudine che ricorda quello di Marinella Beretta, la donna di Como trovata senza vita nella propria casa due anni dopo la sua morte.