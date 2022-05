Due autrici e tre libri, il “te con l’autore” a Castiglione Olona si moltiplica

Sarà una giornata speciale quella di domenica 29, quando, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona l’associazione Borgo antico ospiterà, per l’iniziativa il te con l’autore ben due autrici e tre dei loro libri.

Le ospiti di domenica saranno Angela Borghi, con il suo romanzo L’ultimo goal, e Laura Veroni, con due romanzi, La morte ti presenta il conto e 1.3 so chi sei. Già ospiti della rassegna castiglionese ritornano con i loro romanzi di successo e con i loro detective, a volte improbabili, ma sempre infallibili.

“Un’occasione unica, che abbiamo già sperimentato e che continueremo a sperimentare – dice il presidente dell’associazione, Ugo Marelli – un momento per proporre due visioni di narrativa che hanno punti in comune ma anche divergenze; ma che sanno tenere il lettore sulla corda fino all’ultimo e, volendo, anche oltre il limite della narrazione.”

Angela Borghi, medico ormai in pensione e giocatrice di pallacanestro, adesso si dedica alle sue passioni: la lettura, il restauro di mobili, e, ovviamente, i delitti. Diversi racconti sono stati pubblicati nelle collane Delitti di lago, editati da Morellini. E poi ci sono i romanzi, alcuni dei quali ambientati nei secoli passati. Quello che presenta domenica è situato in un luogo, san Fulcro, che non esiste se non nella fantasia del lettore e dell’autore. Qui anche i detective sono particolari: perché tra loro opera Laviolette, il cane del giornalaio che, con il suo padrone indaga. Ed a lui non si sfugge.

Laura Veroni, insegnante, ha vinto alcuni premi di scrittura femminile ed ha pubblicato diversi racconti per Delitti di lago. I suoi romanzi sono tutti ambientati a Varese. Tra le sue creazioni, il P.M. Elena Macchi, protagonista del romanzo La morte ti presenta il conto, ma anche dei romanzi precedenti, in cui il magistrato compare giovane e poi, via via più maturo, ma sempre inflessibile, anche quando si trova di fronte ad assassini improbabili. L’altro protagonista è Andrea Canova, in 3.1 so chi sei. Un giallo, quest’ultimo, in cui la soluzione va oltre il limite delle pagine.