Duello varesino al Targa Florio: Crugnola e De Tommaso tra i favoriti

Tre varesini in cerca d’autore, e di risultati. Nella Sicilia di Pirandello Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso e Simone Miele vanno all’assalto del “Targa Florio”, una gara tanto affascinante quanto storica che affonda le proprie radici all’inizio del secolo scorso e che oggi è inserita nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR).

La “Cursa”, che avrà il proprio cuore a Termini Imerese e il proprio palcoscenico sulle Madonie, è la terza prova tricolore del 2022, la prima con un coefficiente maggiorato a 1,5: ciò significa che il punteggio finale assegnerà più punti rispetto alle due gare precedenti, il “Ciocco” e il “Sanremo” che sono serviti a Crugnola per conquistare la testa della classifica della massima serie nazionale. 41 i punti colti dal pilota della Citroen C3 (FPF Sport) e dal suo navigatore Pietro Ometto che si presentano al via con 12 lunghezze di vantaggio su De Tommaso e Giorgia Ascalone a bordo della Skoda Fabia del team Cr Motorsport. Un primo e un secondo posto, il ruolino di marcia sino a ora per Crugnola, un secondo e un terzo per DDT che hanno rafforzato le proprie posizioni anche con i punti assegnati nelle power stage.

Sarà dunque derby varesino anche in Sicilia? Crugnola ha già vinto il “Targa” nel 2020 proprio con la C3 (e ha ottenuto un terzo posto nel 2019 con la Polo) e nella prima parte di stagione si è dimostrato assai competitivo, nonostante il secondo posto a Sanremo – un po’ beffardo – alle spalle di Andolfi. De Tommaso a sua volta è stato grande protagonista e in diverse circostanze (al Ciocco in particolare) è stato l’unico a contrastare i tempi fatti segnare dall’ex campione italiano. Anche il 26enne di Ispra ha già mostrato buon feeling sulle Madonie: terzo nel 2021 anch’egli sulla C3 e primo tra gli junior nel 2018 con una Peugeot 208 R2B, anno in cui si laureò campione del tricolore giovanile. De Tommaso ha anche un ulteriore obiettivo: mantenere la testa del CIRP, il Campionato Produzione (che fino all’anno scorso si chiamava CIRA) dedicato ai piloti che non hanno ancora vinto un titolo assoluto.

Simone Miele non veste, almeno alla vigilia, i panni del terzo incomodo: «Partecipo per la prima volta al Targa Florio e non conosco né i percorsi né i trabocchetti di queste strade – racconta il pilota di Olgiate Olona – e come per il Sanremo e per tutto l’anno sarò al via per imparare la gara e la macchina». Vettura che, per la cronaca, è una Skoda Fabia Evo del team DreamOne Racing, navigata da Eleonora Mori: a Sanremo comunque questa compagine ha saputo ottenere un ottimo sesto posto. Prevedibile una condotta di gara simile: veloci, costanti e in crescita con il passare dei chilometri.

Ai tre varesini – Crugnola, De Tommaso e Miele avranno rispettivamente i numeri 1, 2 e 8 sulle fiancate – si affiancherà una serie di piloti che potenzialmente valgono il podio del Targa Florio. Giandomenico Basso innanzitutto: il campione in carica (sia della corsa sia del campionato) ha bisogno di risalire la china dopo un avvio di stagione con una Hyundai i10 potente ma non sempre facile da domare. Fabio Andolfi, forte del trionfo a Sanremo, è il primo inseguitore dei due varesini in classifica generale tallonato da Stefano Albertini e Giacomo Scattolon, tutti su Skoda Fabia. Al via anche Giulia Paganoni, navigatrice di Varese stabilmente schierata sulla seconda Hyundai accanto al pilota reggiano Antonio Rusce. Non ci sarà invece l’irlandese Craig Breen, iscritto al campionato italiano ma “respinto” a Sanremo.

La Targa Florio scatterà venerdì 6 maggio con la power stage in programma alle 15 dedicata al grande Nino Vaccarella, il “preside volante” palermitano, vincitore di una 24 Ore di Le Mans, scomparso lo scorso settembre. Prima di sera i piloti affronteranno altre due speciali a Cefalù per poi riposarsi in vista di un sabato con altre nove piesse sui tratti Tribune, Targa e Scillato-Polizzi. Arrivo e verdetto finale al Belvedere Principe di Belmonte intorno alle 19,45.