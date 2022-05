Ecco i tre candidati in corsa per le elezioni comunali di Gerenzano

Sono ormai ufficiali i nomi dei candidati alle elezioni comunali di Gerenzano del prossimo 12 giugno, che come prevede la normativa sono stati presentati alla segreteria del Comune tra il 29esimo e il 30esimo giorno alla data antecedente alle elezioni, quindi nella finestra temporale tra lo scorso 13 e 14 maggio.

Si tratta di Stefania Castagnoli alla guida della lista di maggioranza uscente Insieme e Libertà per Gerenzano, Ambrogio Clerici che rappresenterà il gruppo Centrodestra Gerenzano e Lisa Molteni candidata sindaco per la lista civica Idee in Comune Gerenzano.

Stefania Castagnoli

La lista “Insieme e Libertà per Gerenzano” mira ad altri cinque anni di amministrazione, dopo i due mandati consecutivi del sindaco uscente Ivano Campi, con la candidatura di Stefania Castagnoli. Classe 1969, Castagnoli è l’assessore al Bilancio uscente; ha una laurea in Giurisprudenza e da 27 anni lavora nella squadra di direzione di un ente che opera nel mondo del sociale, per il quale è anche responsabile del settore risorse umane (qui l’articolo di presentazione).

La lista elettorale è formata da sei donne su sedici candidati. Tra i nomi dei candidati ci sono quelli di Ivano Campi, sindaco uscente di Gerenzano e degli assessori uscenti Pierangelo Borghi, Emanuele Pini, Dario Valter Borghi e Monica Mariotti (qui la lista completa). La candidatura di Castagoli è sostenuta anche dal gruppo Gerenzano Democratica, rappresentato in lista dal gerenzanese da Stefano Gianni.

Ambrogio Clerici

Clerici guiderà la lista “Centrodestra Gerenzano”, supportata da Lega, Fratelli d’Italia e dalla civica Gerenzano Viva. Classe 1964, Clerici è un imprenditore nel settore della distribuzione di materiali edili. Ha ricoperto il ruolo di assessore all’edilizia privata dal 2007 al 2012, durante la Giunta guidata da Silvano Garbelli. Si candidò poi nella lista della Lega nel 2012 e nella lista “Cristiano Borghi Sindaco” nel 2017 (qui l’articolo di presentazione).

Sette le donne presenti in lista, su sedici candidati. Tra i nomi noti dei candidati ci sono quelli di chi a Gerenzano ha già ricoperto un ruolo pubblico all’interno del Consiglio comunale, come Cristiano Borghi, in passato assessore e oggi consigliere comunale uscente del gruppo “Cristiano Borghi Sindaco”, Silvano Innocenti Garbelli, tre volte sindaco di Gerenzano (dal 1994 al 1998, dal 1998 al 2002 e dal 2007 al 2012) e Gregorio Dario Cattaneo, sindaco di Gerenzano dal 2002 al 2007. Due inoltre i rappresentanti di Fratelli d’Italia all’interno del gruppo: si tratta di Massimiliano Rizzo e Mattia Falduto (qui la lista elettorale completa).

Lisa Molteni

Lisa Molteni guiderà la lista civica “Idee in Comune Gerenzano”. Classe 1978, nata a Saronno e cresciuta a Gerenzano, Molteni è assistente responsabile commerciale all’interno di un’azienda che si occupa di pubblicità digitale (qui l’articolo di presentazione).

Molteni guiderà quindi la lista civica Idee in Comune, composta da cinque donne e nove uomini, tra cui ci sarà Marco Franchi, consigliere comunale uscente della lista civica (qui la lista elettorale completa).