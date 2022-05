Ecco la lista elettorale del gruppo Centrodestra Gerenzano

Sono ormai ufficiali i nomi dei candidati nella lista Centrodestra Gerenzano, che si presenta alle elezioni amministrative 2022 di Gerenzano in appoggio al candidato sindaco Ambrogio Clerici.

La lista è appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia e la civica Gerenzano Viva. Sette le donne presenti in lista, su sedici candidati. Tra i nomi noti dei candidati ci sono quelli di chi a Gerenzano ha già ricoperto un ruolo pubblico all’interno del Consiglio comunale, come Cristiano Borghi, in passato assessore e oggi consigliere comunale uscente del gruppo “Cristiano Borghi Sindaco”, Silvano Innocenti Garbelli, tre volte sindaco di Gerenzano (dal 1994 al 1998, dal 1998 al 2002 e dal 2007 al 2012) e Gregorio Dario Cattaneo, sindaco di Gerenzano dal 2002 al 2007. Due inoltre i rappresentanti di Fratelli d’Italia all’interno del gruppo: si tratta di Massimiliano Rizzo e Mattia Falduto.

I nomi dei candidati nella lista Centrodestra Gerenzano:

1. Cristiano Borghi

2. Milena Battistini

3. Roberta Angaroni

4. Diego Ghirimoldi

5. Dario Cattaneo

6. Giulia Bombelli

7. Marco Bercini

8. Tania Mascheroni

9. Fabrizio Vanzulli

10. Massimiliano Rizzo

11. Francesca Albore

12. Gianpaolo Perdoncin

13. Silvano Garbelli

14. Nadia Monti

15. Mattia Falduto

16. Elena Bonzini

Ci hanno chiesto di dare delle note che facciano conoscere il Centrodestra Gerenzano.

Prima di tutto è importante dire che si tratta di un gruppo che non sì è formato per partecipare alle Elezioni comunali del 12 giugno. Infatti questo insieme di persone collabora con riunioni fisse settimanali da più di 5 anni. Quindi non siamo degli improvvisati.

Altra cosa importante da dire che il programma stilato e presentato è il frutto di quanto, in questi anni, è stato raccolto dai cittadini gerenzanesi che si sono rivolti ai vari componenti del gruppo per sottolineare problematiche, dare consigli, fare richieste.

Quindi possiamo dire, senza tema di essere smentiti, che il nostro programma lo hanno scritto direttamente i gerenzanesi.

Importante è poi sottolineare che il nostro gruppo copre tutte le età.

Abbiamo dei giovani dinamici con tante idee, come senior che portano al gruppo un bagaglio di esperienza amministrativa importante.

In un periodo di grandi incertezze e di forti problematiche sociali ed economiche, occorre dare al paese una guida sicura basata sulla esperienza.

Ai più non sarà sfuggito che Gerenzano era conosciuto come “il paese delle discariche”, oggi se si chiedono informazioni circa il Comune si sente dire: Gerenzano?… A si “dove c’è il Parco degli Aironi”.

Sembra una cosa di poco conto, ma questo cambiamento è fondamentale perché dietro a poche parole c’è il frutto del lavoro di persone che sono nel gruppo e che Gerenzano lo hanno amministrato cambiandogli il volto. Il nostro era un paese orfano di strutture, come il centro anziani che si trovava in due locali con il vespasiano in cortile, ora invece si trova in una villa molto funzionale e bella.

Dall’ambiente, alle strutture sono stati fatti interventi che hanno veramente cambiato l’aspetto del paese e che ancora oggi sono usufruiti da tutti i cittadini e questo due esempi ne sono la prova.

Che sono dei notevoli risultati lo prova anche il fatto che tutti se li vogliono intestare.

Risultati che oggi portiamo come garanzia di un buon operare.

Abbiamo voglia di dare, non solo servizi che si sostanziano in strade più pulite, verde più curato, asfaltature o nuovi edifici, manutenzioni programmate ed efficaci, ma anche e soprattutto abbiamo intenzione di fare di Gerenzano un paese vivo, dinamico, animato, lavorando per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e soprattutto mettendo in campo parole che esprimono valori quali onestà, umiltà, ascolto, capacità e condivisione.

Nostro candidato Sindaco è Ambrogio Clerici, uomo preparato, già Assessore, con un ottimo bagaglio come imprenditore e amministratore pubblico. Marito e padre di 5 figlie, è sicuramente attento alle esigenze della famiglia nella sua accezione più generale, con anche una particolare cura ed attenzione per il mondo associazionistico.

Insomma le idee sono tante, l’esperienza c’è tutta, la voglia di amministrare per il bene di Gerenzano anche, dateci la Vostra fiducia, non sarà mal riposta perché la tradurremo in risposte alle vostre necessità.