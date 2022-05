Ecobiciclettata e pedalata del lago, due eventi in bici a Monvalle e Gavirate

Inizio del mese di giugno con la bicicletta protagonista nel Varesotto.

Giovedì 2 giugno a Monvalle torna la “Ecobiciclettata” ( foto di Giordano Azzimonti) evento nell’ambito delle iniziative di Ciclovarese che il Gruppo Sportivo Contini del presidente Vincenzo Tolomeo propone per il quindicesimo anno.

Si tratta di una manifestazione cicloturistica che prevede il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni dalle ore 10 in località Gurèe a Monvalle e la partenza alle ore 11: «Abbiamo riscontrato grande entusiasmo all’annuncio della nostra iniziativa nella tradizionale data del 2 giugno – afferma Tolomeo – dall’amministrazione comunale di Monvalle a tutte le associazioni presenti sul territorio con le quali collaboriamo attivamente durante tutto l’anno. Aspettiamo ora gli amici ciclisti per una mattinata all’insegna del nostro sport».

Ciclismo anche nella Giornata Mondiale della Bicicletta, venerdì 3 giugno a Gavirate. Nell’ambito di una serata di presentazione degli eventi estivi gaviratesi, prevista nel centro cittadino in via Garibaldi dalle ore 18.30, si terrà la presentazione della Pedalata Serale attorno al lago di Varese in programma a Gavirate per venerdì 17 giugno e verranno aperte le iscrizioni per questo evento a scopo benefico, inoltre si potrà aderire alla Varese van Vlaanderen in programma il 12 giugno a Cittiglio con l’iscrizione e il ritiro direttamente del pacco gara.