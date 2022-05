EcoPlanetario nel Parco Pineta: tre incontri per esplorare il sistema solare

“Esploriamo il sistema solare”. È l’incontro nell’EcoPlanetario nel Parco Pineta aperto al pubblico e in programma per domenica 29 maggio. Per i 40 posti disponibili per ogni incontro sono in programma tre presentazioni: alle 15, alle 16 e alle 17, basta prenotarsi sul sito del Centro Didattico Scientifico. Il biglietto ha un costo di 6 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi fino a 14 anni. “Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare si legge nella presentazione -. Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture!».