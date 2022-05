Elezioni a Gerenzano. Tra certezze, suspense e punti di domanda

A poco più di dieci giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione delle liste elettorali è soltanto una la candidatura ufficiale in vista delle elezioni comunali del prossimo 12 giugno.

È quella di Stefania Castagnoli, assessore al Bilancio uscente ed esponente della lista Insieme e Libertà per Gerenzano. Castagnoli punta a traghettare la lista di maggioranza al terzo mandato amministrativo, dopo i due mandati consecutivi del sindaco uscente Ivano Campi, che come prevede la normativa non potrà più ricandidarsi nell’immediato.

La candidatura di Castagnoli potrebbe essere condivisa anche da un altro gruppo che siede attualmente in Consiglio comunale. Si tratterebbe di Gerenzano Democratica, lista civica fondata nel 2012 che gravita nell’area del centrosinistra. Tre le opzioni alle quali i componenti del gruppo, rappresentato in Consiglio da Pierangelo Gianni, hanno infatti discusso fino a qualche giorno fa, c’è la conclusione definitiva dell’esperienza politica, la partecipazione alla competizione elettorale con un proprio candidato e una propria lista o, infine, il supporto alla candidatura e al progetto politico di una dei gruppi politici che siedono nell’assemblea pubblica gerenzanese.

Ancora in cerca di un candidato sindaco il gruppo Idee in Comune, rappresentato oggi in Consiglio da Marco Franchi. La lista civica si presenterà con un proprio candidato sindaco e una propria lista. Sarà supportata nella fase della campagna elettorale da Idee in Comune di Busto Arsizio e da Obiettivo Saronno, gruppo di minoranza nella vicina città degli amaretti.

Ancora qualche giorno di suspense invece per la lista di centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia. I due gruppi hanno scelto il candidato sindaco, di prossima annunciazione: «Al momento preferiamo aspettare un momento a fare l’annuncio, quando lo riterremo opportuno diremo il nome del candidato sindaco – spiega Cristiano Borghi, capogruppo in Consiglio comunale del gruppo “Cristiano Borghi Sindaco”, che poi puntualizza -. Ho letto indiscrezioni su possibili nostre difficoltà, che però smentisco. Noi siamo pronti da tempo, quando sarà il momento lo diremo».