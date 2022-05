Enrico Galiano ospite dell’Associazione Genitori per parlare della bellezza della lettura

AgeV, Associazione Genitori Venegono, nell’ambito del progetto MIA, che vede le ragazze ed i ragazzi venegonesi dai 12 ai 18 anni protagonisti nelle attività della rinnovata Biblioteca Comunale, organizza lo spettacolo “Eppure studiamo felici” di Enrico Galiano, musiche di Pablo Perissinotto. L’appuntamento è per il 19 maggio alle ore 21 presso la “Villa Molina”, Via Molina n. 1 a Venegono Inferiore.

Può una lezione essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora oggi parole e libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare Dante, Boccaccio, Manzoni e tutti gli altri autori che abbiamo studiato a scuola come se fossero nostri contemporanei? Enrico Galiano scommette di sì. Uno scrittore, ma prima un insegnante d’italiano che con metodi innovativi e la giusta dose di divertimento, conquista non solo i suoi studenti ogni giorno, ma chiunque abbia il piacere di ascoltarlo.

Il suo segreto? Utilizzare il linguaggio come strumento per trasmettere empatia, adattare ogni storia, racconto e lezione alla vita quotidiana così da permettere a tutti di immedesimarsi, come racconta lui stesso: «Guardate sempre dentro le parole, ci troverete tutto quello che state cercando».

«Sono veramente soddisfatta – dichiara l’Assessore alla cultura Lisa Filiguri – dell’intero progetto culturale MIA.La mia biblioteca, che stiamo realizzando con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e con la collaborazione di Itaca Cooperativa sociale, A.Ge.V Associazione Genitori Venegono e con l’Ufficio di Piano. L’evento di giovedì 19 rappresenta l’ennesima iniziativa che si realizza sul territorio venegonese con l’intento di favorire uno stretto rapporto tra i giovani e la cultura. A dire il vero, ci stiamo rendendo conto che queste iniziative stanno avvicinando alla cultura l’intera cittadinanza e questo ci rende particolarmente felici».

Enrico Galiano torna quindi a Venegono a parlarci di scuola, parole, musica, per accompagnarci in un viaggio speciale tra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze.

Tutto questo farcito da una dose di travolgente ironia che vi permetterà di portare a casa tante emozioni, qualche risata e soprattutto l’idea che la scuola possa essere ancora un luogo di bellezza.