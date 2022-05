Escavatore in fiamme nel campo sportivo di via Dell’Amicizia a Legnano

Fumo e fiamme nel cantiere in corso nel campo sportivo di via Dell’Amicizia a Legnano: a fuoco un escavatore. L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco di Legnano intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni passanti. È successo alle 20.10 di questa sera, domenica 29 maggio.

L’escavatore veniva utilizzato dagli addetti ai lavori per smantellare un vecchio skate park così da poter realizzare le tribunette per il campo da calcio sintetico. La squadra dell’autopompa dopo aver spento le fiamme, che avevano avvolto il mezzo, ha messo in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta la Polizia di stato per effettuare le verifiche del caso. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio.