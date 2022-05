Escursioni notturne e festa della biodiversità nel weekend del Parco Pineta

Fine settimana ricco di appuntamenti dedicati al Bioblitz 2022, l’attività di Citizen Science che anche quest’anno si apre a cittadini e appassionati per ricercare, individuare e possibilmente classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali che popolano il nostro ambiente.

Si partirà sabato 21 con tre proposte di escursione notturna organizzate in collaborazione con AREA Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale. Ritrovo alle 20.45 nei tre parchi che hanno aderito all’iniziativa:

– Parco Pineta, al Centro Didattico Scientifico – Osservatorio aAstronomico di via ai Ronchi 75, Tradate (VA);

– Parco RTO, al Centro Milanello di via Milanello, Carnago (VA)

– Parco Valle del Lanza, alla stazione di Rodero-Valmorea, strada Provinciale 20, Valmorea (CO).

Dai tre punti di ritrovo ci si incamminerà lungo tre percorsi adatti a tutti, anche ai giovani esploratori dai 7 anni in su, alla ricerca di rapaci e degli abitanti notturni della natura.

Domenica invece tornerà al Centro Didattico Scientifico la Festa della Biodiversità: per tutto il pomeriggio in via ai Ronchi ci saranno esperti naturalisti per guidare grandi e piccoli alla scoperta della natura del Parco Pinet con laboratori, cacce al tesoro e postazioni di approfondimento.

In programma:

Esplora, scopri e gioca – Le erbe magiche (15.00-16.00). Passeggiata per bambini e famiglie, introdotta da una lettura e con attività di scoperta dell’ambiente naturale. Durata: 1h. (Età consigliata 8/99).

Natura a tavola – Erbe commestibili (16.30-17.30). Breve passeggiata alla scoperta delle erbe commestibili. Durata: 1h. (Età consigliata 15/99).

In volo nel bosco-orienteering ornitologico. Seguendo le indicazioni che ci danno i nostri amici volanti conosciamo dove abitano. Passo dopo passo scopriamo quanti veramente ne conosciamo (attività per intero nucleo familiare).

Laboratorio didattico “le girandole della natura” (a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS Insubria-Olona).

Laboratorio didattico “Tra rane e serpenti”. Costruisci il tuo piccolo serpente o la tua rana marionetta e scopri di più su questi straordinari abitanti del Parco.

Laboratorio didattico STEAM “Costruisci il tuo cattura insetti” – Realizza il tuo cattura insetti con i materiali a disposizione. Provalo sul campo e confrontati con gli esperti entomologi dell’Istituto Oikos!

Le postazioni di rilevamento, gli abitanti dello stagno e gli insetti impollinatori (a cura dell’Istituto Oikos), sono accessibili semplicemente PRENOTANDO L’INGRESSO.

Durante la giornata sarà possibile, come ogni domenica, incamminarsi lungo i sentieri che circondano e attraversano il Centro Didattico Scientifico, visitare l’Osservatorio Astronomico e divertirsi con le avventure di etersia Quest e LibroGame Live. Si potrà inoltre conoscere il Progetto Campo APErto che vede i nostri Parchi impegnati insieme a Istituto Oikos col sostegno di Fondazione Cariplo per la salvaguardia di api e impollinatori selvatici della provincia di Varese.

Come partecipare:

Per partecipare alle escursioni notturne di sabato 21 maggio e alla Festa della Biodiversità di domenica 22 è necessario collegarsi alla piattaforma www.eventbrite.it nel profilo dedicato al Parco Pineta , registrarsi all’escursione che parte dal punto di ritrovo che si preferisce (o all’evento) e attendere l’email di conferma. Si invita ad indossare abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo e a non dimenticare di portare con sé uno smartphone con batteria carica su cui si sia già scaricata la app iNaturalist.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita.