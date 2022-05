Europa Verde lancia il manifesto per preservare il Lago di Varese

Giovedì 19 maggio in sala Varese Vive l’incontro pubblico, al termine del quale sarà possibile firmare il manifesto. “Il nostro Lago è troppo prezioso per non prendercene cura”

“Quali sono i veri tesori del nostro territorio? Perché è fondamentale battersi tutti e tutte per tutelarli, evitando di ragionare solo in funzione del profitto?” Europa Verde lancia un manifesto per preservare il Lago di Varese, organizzando una serata di confronto e divulgazione sulla tematica insieme a esperti e all’amministrazione varesina e regionale.

L’incontro, che sarà moderato Alessandro Uggeri, geologo e membro del CTS EV Varese, si terrà giovedì 19 maggio, ore 21, nella sala Varese Vive e vedrà in dialogo il naturalista tecnico faunistico Danilo Baratelli con Daniele Magni, DG Ambiente e Clima Regione Lombardia, Barbara Raimondi, biologa e membro del CTS Europa Verde Varese, Giuseppe Barra, presidente del Parco Campo dei Fiori, Nicoletta San Martino, assessore all’ambiente del Comune di Varese.

In particolare, si discuterà degli aspetti faunistici dell’ecosistema del Lago di Varese, dell’habitat e rete ecologica, e del programma di azione AQST per la sua salvaguardia e risanamento; seguirà eventuale dibattito. In coda agli interventi, Europa Verde Varese presenterà inoltre un manifesto di intenzione per la tutela e gestione del Lago, prodotto in concerto con il proprio Comitato Tecnico-Scientifico: i partecipanti potranno firmare a titolo personale o istituzionale il manifesto che sarà poi diffuso su tutti i canali in rete, rendendolo disponibile anche a chi non partecipasse al convegno.

“Il nostro Lago è troppo prezioso per non prendercene cura – conclude Europa Verde – il suo futuro dovrebbe dipanarsi all’insegna della tutela della biodiversità, del rispetto degli ambienti naturali di inestimabile importanza, e della convivenza in equilibrio fra tutti gli esseri viventi che lo popolano”.