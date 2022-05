Europei di Canottaggio Under 19, l’Italia conquista due ori, cinque argenti e un bronzo

Cala il sipario sui campionati Europei di Canottaggio Under 19 che si sono disputati sulle acque del Lago della Schiranna di Varese sabato 21 e domenica 22 maggio.

Una due giorni di sport che ha riscontrato un grandissimo successo sia a livello organizzativo, grazie allo scrupoloso lavoro del Comitato e dei tanti volontari impegnati, sia a livello di pubblico, con tanti tifosi ed appassionati che si sono riversati sulle rive del Lago di Varese per assistere alla competizione, gremendo la tribuna allestita per l’evento.

La domenica di finali, che ha consegnato i nuovi titoli Continentali, ha visto la Nazionale Italiana ben distinguersi, conquistando 2 ori, 5 argenti e 1 bronzo.

Grande soddisfazione per il Presidente del Comitato Organizzatore Davide Galimberti: “Mi piace sottolineare ancora una volta come la nostra macchina organizzativa sia riuscita a realizzare un evento di questa portata in pochissimo tempo. Siamo felici di averlo fatto, siamo felici di averlo tenuto in Italia, siamo felici di come tutto si è sviluppato. Ora l’appuntamento è per l’ultima settimana di luglio con i Campionati Mondiali Under 19 e Under 23”.

Al termine delle gare si è tenuta la cerimonia di chiusura dell’evento con Anna Marie Phelps, membro dell’European Rowing Board: «E’ stato un weekend ricco di emozioni, di sport, di vittorie, ma soprattutto che rimarrà nei cuori e nei ricordi di voi atleti per le amicizie e le relazioni che avete stretto. Vorrei ringraziare tutti i volontari che si sono prodigati per far sì che tutto si potesse realizzare. Vorrei ringraziare la FIC, nella persona del Presidente Abagnale, la città di Varese per le perfette condizioni dentro e fuori dall’acqua e la Canottieri Varese per averci ospitato».

