Europei di canottaggio under 19, chi sono e dove remano gli azzurri della provincia di Varese

La Federcanottaggio ha ufficializzato le formazioni che saranno impegnate tra sabato 21 e domenica 22 sulle acque della Schiranna nelle regate valide per i Campionati Europei under 19. Una manifestazione che, come noto, è stata presa in carico quasi all’ultimo momento dal comitato locale “Varese Rowing”, dopo la rinuncia della località laziale di Sabaudia: l’ennesimo appuntamento internazionale sul lago di Varese che poi tornerà al centro della scena nel luglio prossimo quando arriveranno nella Città Giardino i Mondiali delle due massime categorie giovanili, U23 e U19.

In questa occasione Varese potrà brillare – come accade di solito – dal punto di vista organizzativo ma anche sul lato prettamente sportivo: sono infatti ben sette gli atleti della “contea dei laghi” (sei titolari e una riserva) convocati dal direttore tecnico della nazionale Francesco Cattaneo per le regate europee all’interno di un’Italia che si presenta forte di ben 13 equipaggi e 51 atleti. La pattuglia di casa nostra è così suddivisa: quattro atlete (tutte ragazze) della Canottieri Gavirate e tre tesserati (due maschi e una femmina) della Canottieri Varese. Ecco quindi dove troveremo gli azzurrini della nostra provincia.

AURORA SPIRITO (Singolo femminile)

La barca singola al femminile è stata affidata ad Aurora Spirito della Canottieri Gavirate. Classe 2005, nata a Cittiglio, Spirito ha già esperienza internazionale: quarta ai mondiali sull’otto e oro agli Europei 2019 nel quattro con ora prova a misurarsi in solitaria contro le pari-ruolo provenienti da tutto il continente. Su tutte la svizzera Lina Kuehn, favorita numero uno, ma Spirito gode a sua volta di ottima considerazione.

JULIA INTRAINA (Quattro di coppia)

Portacolori di casa, quindi della Canottieri Varese, Intraina è una ragazza di classe 2006 che si affaccia per la prima volta su un palcoscenico di questo livello. Tra le più promettenti giovani del club gialloazzurro, Julia è stata inserita sul quattro di coppia insieme a Elisa Marca (Eridanea), Alice Bussacchetti (Mincio) e Giorgia Arata (Flora).

VITTORIA CALABRESE, CATERINA MONTEGGIA, ILARIA COLOMBO (Otto)

Terzetto rossoblu sulla barca ammiraglia femminile dove Gavirate è la società maggiormente rappresentata. Agli scalmi troviamo Vittoria Calabrese, classe 2004, terza figlia di Giovanni e di Paola Grizzetti e già d’oro con il quattro con agli Europei Junior del 2019; una medaglia che venne condivisa con la coetanea Caterina Monteggia, altro talento coltivato a Gavirate. Al timone invece prenderà posto Ilaria Colombo, classe 2005, passata in rossoblu dopo aver iniziato a gareggiare a Corgeno.

LORENZO FANCHI (Quattro con)

Dopo aver disputato sia i mondiali sia gli europei junior a bordo dell’otto, il timoniere della Canottieri Varese viene schierato questa volta sul “quattro con” azzurro. Fanchi ha la giusta esperienza e dovrà dirigere una squadra formata da Santo Zaffiro (Savoia), Antonio Distefano (Saturnia), Jacopo Sartori e Marco Miatello (Fiamme Gialle).

GIACOMO PAPPALARDO (Riserva)

Il settimo atleta varesotto chiamato in nazionale è il 2005 Giacomo Pappalardo, nato e cresciuto ai remi con i colori della Canottieri Varese. Non è stato, purtroppo, inserito nelle formazioni titolari azzurre ma in caso di bisogno dovrà (e saprà) farsi trovare pronto.