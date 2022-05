Europei U19 di canottaggio in rampa di lancio: “Varese si è fatta trovare pronta”

La Camera di Commercio di Varese ha ospitato questa mattina, martedì 17 maggio, nella sua sala immersiva di piazza Montegrappa, la presentazione degli Europei di canotaggio U19 che si terranno il prossimo weekend, tra sabato 21 e domenica 22 maggio, sulle acque della Schiranna.

«È meraviglioso che si sia riusciti a organizzare in poche settimane questo evento, cosa che è stata possibile anche grazie ad un significativo numero di sponsor del territorio che hanno contribuito alla causa – ha affermato Davide Galimberti, che oltre a essere il sindaco è anche il presidente del comitato organizzatore “Varese Rowing” – È il segno del fatto che il canottaggio sta dando grandissime soddisfazioni anche in merito di turismo e opportunità economiche. Sarà un’opportunità importante».

Il riferimento di Galimberti ai tempi ristretti è dovuto al fatto che questi Europei non erano inizialmente previsti nella Città Giardino, bensì erano stati assegnati a Sabaudia. I successivi problemi giudiziari che hanno colpito politici e manager della città laziale hanno costretto la Federazione a cercare una località alternativa. E Varese si è fatta trovare pronta, con la sua “macchina organizzativa” già rodata e in funzione per i Mondiali giovanili del prossimo luglio. A dare un’ulteriore pennellata di valore internazionale, spiega ancora Galimberti, «Sarà presente anche la delegazione ucraina, che sarà ospite del comitato organizzatore: un simbolo di vicinanza al popolo ucraino che dimostra quanto questo nostro gruppo sia attento ai valori dello sport».

L’evento remiero inizierà giovedì mattina alle 9 con l’apertura delle procedure di accreditamento delle delegazioni, come spiegato dal direttore generale Pierpaolo Frattini. La Nazionale Italiana – tra i convocati quattro atleti della Gavirate e tre della Varese – è già basata alla Schiranna; da oggi pomeriggio si susseguiranno gli arrivi delle altre formazioni a partire dalla Grecia. Si arriverà, in tutto, a 29 Paesi ospiti forti di un totale di 460 atleti. Venerdì alle 18.30 si apriranno gli Europei con la cerimonia di inaugurazione mentre sabato mattina inizieranno le gare, che dureranno fino alle 16. Domenica dalle 12 alle 15 ci saranno le finali.