Europei Under 19, il comitato organizzatore ha pubblicato il bando pubblico per la gestione dei trasporti

Il Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio di Varese ha pubblicato il bando pubblico per l’affidamento dei servizi di trasporto su circuiti e tratte predefinite con bus navetta per i Campionati Europei Under 19 che dovrà essere attivo dal 18 al 22 maggio.

La richiesta d’invito, compresa di relativa documentazione, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 di venerdì 13 maggio al seguente indirizzo: Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio di Varese; c/0 Comune di Varese, sezione centrale unica di committenza, via Luigi Sacco, 5.

Il Comitato Organizzatore invita tutti coloro che fossero interessati a consultare il link

http://vareserowing.com/bandi-avvisi-pubblici/