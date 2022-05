Eventi per bambini nel weekend dal 6 all’8 maggio tra Varese e provincia

Mamme e primavera da festeggiare insieme ai bambini in questo fine settimana dal 6 al 8 maggio dal tempo incerto. Non mancano giochi, spettacoli e laboratori diversi per imparare a lavorare il legno o costruire aquiloni tra gli eventi adatti alle famiglie in programma tra Varese e provincia.

EVENTI

Besozzo: la Festa della Mamma è Solidale per aiutare le famiglie ucraine sul territorio. L’evento, organizzato in collaborazione con diverse realtà locali, si aprirà con una Happy Nordic Walking in mattinata, giochi e attività per bambini nel pomeriggio e infine musica in serata > Il programma nel dettaglio

Varese: “Fa la differenza” è il motto della Festa delle famiglie arcobaleno a Villa Mirabello domenica 8 maggio con street food, laboratori per bambini e flash mob > L’evento

Fagnano Olona: domenica 8 maggio l’area dei Calimali, in Valle Olona, si riempirà di allegria con la “Festa di primavera”. Spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità. I bambini potranno giostrarsi tra l’Arte dei mestieri ( scrittura con piuma o intaglio del legno), la produzione di oggetti creati da materiale riciclato e la costruzione di un simpatico Hotel per ospitare gli insetti impollinatori> Scopri i dettagli

Buguggiate: torna la festa del paese di Buguggiate con tanti giochi campestri e attività per bambini sabato e domenica pomeriggio. E poi musica, cibo e spettacoli > Qui tutto il programma

Somma Lombardo: sabato 7 e domenica 8 maggio la Pro Somma organizza la Festa di Primavera nell’area mercato, con stand gastronomici, spettacoli per bambini e adulti e mercatino degli hobbisti > Leggi qui

Castellanza: nel weekend, da venerdì al sabato si inaugura la stagione dello street food di Hello Eventi con ottimo cibo e gonfiabili per bambini > Il programma

SPETTACOLI E STORIE

Varese: la Festa della Mamma al Teatro di Varese è musica, spettacolo e creatività con “Carezza per un gigante”, concerto spettacolo con laboratori a cura di Progetto Zattera in scena domenica 8 maggio alle 16 al Teatro Apollonio. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Besozzo: da domenica 1 al 22 maggio, dalle 10 alle 18.30, alla Sala Letture della Biblioteca il Comune promuove una nuova e stimolante iniziativa multisensoriale, “La storia ritrovata”, per avvicinare giovani e giovanissimi alla lettura > Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana la scelta cade su un libro che contiene una biblioteca infinita di avventure e sull’ultimo di Muzzopappa, “L’Europa spiegata male” > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Luino: la Settimana dell’Impronta Carbonica promossa per “giocare” a calcolare l’impatto che ciascuno di noi ha sull’ambiente e diventarne così consapevoli, si conclude sabato con una mattinata di laboratori per bambini al Parco al lago, seguita da aperitivo per tutti > L’iniziativa

Gemonio: domenica 8 maggio al Museo Bodini, in occasione della Giornata del legno, sono in programma due laboratori di legno per bambini (6-10 anni) con Adelio Cicolini e Patrizia Dell’Acqua > Come partecipare

Inarzo: domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Bussole e impronte, gara di orienteering in cui adulti e bambini avranno la possibilità di sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento e conoscenza. Lungo i sentieri quiz e prove naturalistiche > Come partecipare

San Vittore Olona: domenica 8 maggio allo Sport+ Center Malerba di San Vittore Olona, è in programma l’open day di Smile Camp 2022 per scegliere con serenità e consapevolezza un’estate di sport, gioco e divertimento > Qui tutte le informazioni

Varese: riparte dal Concorso di disegno la Festa di Primavera a Lissago che, dopo due anni, torna in presenza, il 22 maggio. La manifestazione solidale per il Comitato Maria Letizia Verga si apre con il concorso aperto a tutti i bambini sugli insegnamenti della Maestra Natura. Per partecipare inviare una foto dell’opera entro il 18 maggio > Scopri di più

SPORT

Saronno: domenica in piazza del Mercato una mattinata per imparare ad andare (e anche ad utilizzare) la bicicletta con Fiab Saronno > Leggi qui

Milano: a Milano City Life un weekend di sport con Basket for kids per sostenere il comitato Maria Letizia Verga. Il weekend del 7 e 8 maggio, ci saranno competizioni singole e a squadre senza contatto con gare di tiro e 5 stazioni > Scopri di più

PASSEGGIATE

Inarzo: continuano gli eventi in natura nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Domenica mattina “Fuori dal nido”, speciale visita guidata alla scoperta dei nuovi nati in riserva > Qui tutti i dettagli

Castiglione Olona: torna la Giornata del Verde Pulito. Il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore > Tutte le informazioni

Valle Olona: in bici da Marnate a Torba pensando alla vecchia Ferrovia. Gli amici della Ferrovia della Valmorea organizzano per domenica 8 maggio una gita in bicicletta da Marnate al monastero di Torba: “In due ruote alla scoperta della ferrovia e della valle Olona” > Come partecipare

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: per il ciclo di incontri gratuiti “Semi di Sapere” promosso dall’associazione Tramama con lo Studio Ostetriche Montallegro, sabato c’è I fiori di Bach: la nascita della consapevolezza, con l’ostetrica e fondatrice di Casa Maternità Montallegro, Marta Campiotti > Qui tutto il programma

Castiglione Olona: al castello di Monteruzzo sabato 7 maggio sarà il momento dell’ “Aperitivo in terrazza”, una serata di streetfood e divertimento nell’atmosfera magica del borgo quattrocentesco di Castiglione Olona, con area giochi per bambini – Tutte le informazioni

Azzate: ingresso libero per lo spettacolo “Due destini” della compagnia Teatro dell’Armadillo in scena al Castellani di Azzate sabato 7 maggio alle ore 17.30 e seguito da dibattito con le Mamme in cerchio e Cuamm Medici con l’Africa– Tutte le informazioni

