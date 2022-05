Tra eventi internazionali, olimpiadi e PNRR: “Cosa bolle in pentola” per lo sport a Varese

La prima commissione sport e politiche giovanili dopo il suo insediamento e la nomina a presidente del consigliere Luca Battistella è stata dedicata in particolare allo sport, in vista di importanti eventi da gestire.

Tre erano infatti i punti all’ordine del giorno della seduta del 9 maggio: la costituzione di un tavolo che affrontasse le olimpiadi invernali 2026, la valutazione dei fondi pnrr per lo sport e l’illustrazione dei principali eventi sportivi dell’estate da parte dell’assessore competente, Stefano Malerba.

SARÀ ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE IL TAVOLO INTERFORZE PER LE OLIMPIADI

Per quanto riguarda la costituzione di un tavolo per le olimpiadi 2026, proposto dal consigliere della Lega Matteo Bianchi con una mozione che prevedeva l’istituzione di un tavolo che permettesse di far dialogare tutte le realtà interessate per sfruttare al meglio l’opportunità, anche il passo per la sua ratifica in commissione è stato veloce e condiviso.

A parlare per primo l’assessore Malerba, che ha premesso «Considerata la logica con cui è stato proposto, mi piacerebbe che l’iniziativa di questo questo tavolo venisse concretizzata da questa commissione, non su spinta dell’assessorato. Propongo quindi che la commissione deliberi e comincia a lavorare per coinvolgere le associazioni del ghiaccio, gli albergatori gli esercenti e tutti coloro che possono avere beneficio da questo evento».

Una proposta unanimemente approvata da tutti. Tra di loro spicca il commento di Stefano Angei, Lega, che ha sottolineato come : «l’assessore ha colto perfettamente la ratio della mozione». Più guardingo Beppe Marzotto, delegato per Fratelli d’Italia, che ha ringraziato l’apertura dell’assessore «Sperando che sia vera anche nel proseguo». I lavori del tavolo ora sono comunque ufficialmente aperti.

FONDI PNRR PER IL PALAZZETTO DI MASNAGO E PER LA PALESTRA DI ROCCIA A SAN FERMO, MA IL DIBATTITO È SULLA PISCINA

Il dibattito sui fondi PNRR per lo sport ha visto in prima linea il palazzetto di Masnago e una palestra di roccia, da costruire nel plesso scolastico di San Fermo «Sono due le linee di intervento del Pnrr a cui possiamo accedere per ottenere fondi per gli impianti sportivi: la prima da quattro milioni di euro prevede la presentazione di un progetto in paternariato con una federazione nazionale sportiva iscritta al Coni. Noi con la Federazione Italiana Pallacanestro abbiamo presentato il progetto di completamento dell’impianto di Masnago. L’altra linea di intervento, da due milioni e mezzo di euro, prevede invece la costruzione di una palestra di roccia da costruire nel plesso scolastico di San Fermo».

Il dibattito per ha virato subito su un impianto che non avrà alcun contributo perchè non è stato richiesto: la Piscina Comunale, la cui dismissione è già stata annunciata. A parlarne, ancora il consigliere Angei che ha chiesto di «Imparare dagli errori del palaghiaccio ,ed evitare di lasciare senza struttura le associazioni sportive» e di «Salvaguardare l’opera architettonica, nel caso non fosse più utilizzabile come impianto sportivo». Una discussione che è rimasta sospesa, anche se sul primo punto l’assessore ha sottolineato che «Si tratta di due situazioni diverse: del palaghiaccio andava ristrutturata la struttura stessa, quindi è stato necessario chiuderla. Per la piscina, considerato che l’ipotesi è di realizzarla in un altro posto, la vecchia struttura resterebbe in funzione finchè non viene inaugurata quella nuova».

GLI EVENTI INTERNAZIONALI SPORTIVI DEL 2022: TANTO CANOTTAGGIO, ASPETTANDO IL CICLOCROSS (E LA TREVALLI NEL WORLD TOUR)

L’ultimo argomento affrontato è stato quello degli eventi sportivi dell’anno, elencati dall’assessore allo sport: «Il primo appuntamento è il weekend del 21-22 maggio quando si svolgeranno gli europei di canottaggio juniores – Ha spiegato l’assessore allo sport -A luglio invece sono previsti i mondiali di canottaggio under 19 e under 23, dove sono attese 20-25mila presenze, quindi numeri importanti: per questo stiamo già studiando l’ipotesi di navette e opuscoli con le iniziative culturali a Varese in quei giorni. Poi, la Binda ha fatto domanda per iscrivere la Tre Valli al circuito World Tour, cosa che porterebbe quella corsa tra le Trenta più importanti al mondo».

Infine, si spera anche in un nuovo campionato mondiale in città: «Stiamo cercando di portare a Varese il mondiale ciclocross master: uno sport particolare e molto seguito, soprattutto in nord Europa, con sportivi che alla fine delle gare non disdegnano birra e salamella. Una bella occasione di condivisione e di ritorno economico».

