Fabio Tanzi è il nuovo Direttore della Fisica Sanitaria di ASST Sette Laghi

È il docente a contratto presso l’Università dell’Insubria, dottor Fabio Tanzi, il nuovo Direttore della Fisica Sanitaria di ASST Sette Laghi.

Classe 1967, si è laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano e, sempre nello stesso Ateneo, si è specializzato in Fisica Sanitaria, conseguendo poi un dottorato di ricerca in Chirurgia e Biotecnologie Chirurgiche all’Università dell’Insubria.

Nel 2020 ha ottenuto la qualifica di Formatore in Sicurezza sul Lavoro e nel maggio 2022 ha conseguito il master di secondo livello in “Management per la Direzione di Struttura Complessa”.

E’ iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia.

Nel 2012 ha conseguito, presso il Ministero del Lavoro, l’abilitazione di Esperto Qualificato di Secondo grado e nel 2013 quella di Terzo Grado, per la radioprotezione dei Lavoratori e della Popolazione; presso la ASST Sette Laghi è il responsabile della Radioprotezione per le Pratiche che comportano utilizzo di sorgenti radioattive e di acceleratori lineari.

Dall’anno accademico 1998/1999, l’Università degli Studi dell’Insubria, svolge attività come Docente a contratto, dapprima per il Corso di laurea per tecnici di Laboratorio, ed in seguito per Tecnici di Sanitari di Radiologia Medica, per i quali ha tenuto corsi in svariate discipline: Fisica Medica, Biofisica, Analisi Matematica, Statistica Medica, Informatica, Radioprotezione, Tecnologie Biomediche, Apparecchiature di Medicina Nucleare, Statistica ed Informatica Applicate alla Radiologia.

Fa parte dei Gruppi di Lavoro della Associazione Italiana di Fisica Medica per la Fisica in Medicina Nucleare e la Brachiterapia, e del Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) organizzato da ANPEQ e Vigili del Fuoco.

Autore e coautore di oltre 80 tra articoli e comunicazioni pubblicate su riviste scientifiche, ha partecipato ad oltre 40 Corsi di Aggiornamento e/o Congressi nazionali ed internazionali in qualità di docente o relatore. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla Radiomica all’Intelligenza Artificiale, dalla Dosimetria Clinica alle applicazioni dell’Information Technology alla Fisica Medica.

In servizio da più di 20 anni presso ASST dei Sette Laghi, in qualità di Specialista in Fisica Medica si occupa, tra le altre cose, di Dosimetria delle Radiazioni Ionizzanti applicata alla Medicina Nucleare Diagnostica e Terapeutica.