Federcasalinghe Busto compie 25 anni e dona un polittico all’uncinetto alla città

Per celebrare il 25esimo anniversario di fondazione, l’Associazione Federcasalinghe ha donato alla Città un polittico realizzato all’uncinetto, a punto basso, che raffigura il profilo di alcuni edifici simbolo della città: una fabbrica, il Museo del Tessile, la basilica San Giovanni, il santuario Santa Maria e Palazzo Cicogna.

Un’interpretazione davvero originale dello skyline cittadino che è stata consegnata oggi dalle socie, guidate dalla presidente Isabella Moretto, al sindaco Emanuele Antonelli e alla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli. Nel pomeriggio l’opera è stata affissa a una parete dell’ufficio del sindaco.

«Siamo onorati di ricevere questo omaggio graditissimo e raffinato, frutto del saper fare che con tanta costanza custodite – hanno dichiarato il sindaco e la vicesindaco -. Voi siete una risorsa preziosa per la città e per i suoi saperi, le sue tradizioni, la sua identità e l’Amministrazione intende continuare a riconoscervelo e a supportarvi nella vostra attività».

Un supporto che è stato subito dopo confermato con l’approvazione della delibera di patrocinio per la manifestazione “So Fare – 25° Anniversario” che le socie stanno organizzando per il 29 maggio in piazzale Piemonte, sempre per celebrare l’importante traguardo. L’iniziativa prevede, oltre al mercatino dei manufatti realizzati dalle socie, stand gastronomici, giochi e attività per bambini ed esibizioni di scuole di ballo.