Ferrario e Rigoletto della Florida vincono il Gran premio Nazionale A5* di Equieffe

Il centro ippico “Equieffe Equestrian Center” di Gorla Minore si conferma teatro di concorsi di salto ostacoli di alto livello: nel fine settimana ha ospitato il concorso nazionale A5*, che ha visto affrontarsi su tre giorni binomi provenienti da tutta Italia.

Il Gran Premio C145 (categoria nella quale gli ostacoli hanno un’altezza di 145 cm) è stato vinto da Massimiliano Ferrario in sella a Rigoletto della Florida (2006- ITA) che ha concluso il percorso a due fasi con un doppio netto (senza errori) e in 36.03 secondi. Filippo Vallini e Up and go di Franciacorta (2012 – ITA) si classificano secondi, anche in questo caso senza errori in entrambe le fasi del percorso e in un tempo di 36.14 secondi. Chiude il podio Giovanni Bigoni con Unfernal Monceau (2008 -FRA), che supera gli ostacoli del percorso in 37.10 secondi, senza errori e ottenendo così un doppio netto.

Massimo Ferrario e Rigoletto della Florida durante la premiazione

Molte le categorie che si sono affrontate nelle tre giornate di concorsi: categorie di precisione riservate a cavalli di 4 e 5 anni (che hanno visto diversi binomi eseguire il percorso senza errori e quindi classificarsi al primo posto ex aequo, come da regolamento della FISE – Federazione Italiana Sport Equestre). Categorie miste riservate a cavalieri e amazzoni possessori di patente di primo grado (che consente loro di affrontarsi con ostacoli di un’altezza compresa tra i 115 cm e i 135 cm, con “miste” viene intesa la modalità della gara: in caso di almeno due percorsi senza errori nel primo percorso, viene effettuata una seconda manche) e categorie a tempo, nelle quali i concorrenti compiono un solo percorso e, oltre alle penalità conseguite o meno, viene considerato anche il tempo impiegato.