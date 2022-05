Festa della Repubblica con La Verdi Musica Arte & Spettacolo A.P.S di Lonate Ceppino

Celebriamo la Repubblica Italiana con La Verdi Musica Arte & Spettacolo A.P.S di Lonate Ceppino. E’ tempo di tornare sul palcoscenico con l’evento annuale Un Mondo Di Musica nella sua edizione 2022, presso il Centro Pastorale Parrocchiale Chiara Luce Badano in Piazza Diaz, 4 a Lonate Ceppino.

Dopo la sospensione della manifestazione nelle edizioni 2020 e 2021 causa covid, la realtà della La Verdi Musica APS, operativa sul territorio della provincia di Varese con due sedi a Lonate Ceppino e Castelseprio come scuola di musica, è pronta a tornare in scena con uno spettacolo che vedrà sul palco l’alternarsi di allievi impegnati con i saggi di fine anno accademico, l’esibizione dei gruppi musicali della scuola Junior Band e Big Band oltre a momenti di aggregazione e divertimento come la solenne cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli allievi e diplomi Trinity college London da parte del Sindaco Clara dalla Pozza e del Parroco don Daniele, cerimonia che si concluderà con la solennità del nostro Inno nazionale Fratelli d’Italia e l’inno Europa.

Sarà anche operativo il servizio gastronomico a cura del personale centro pastorale e da non perdere il gran finale con lo show musicale dei Toon Busters Cartoon band che saprà coinvolgere e far divertire grandi e piccini attraverso le più belle sigle di cartoni animati e anime che sono nel cuore di almeno tre generazioni!

La conduzione dell’evento è invece affidata a Riccardo Castiglioni, direttamente dai microfoni di Radio Zeta e RTL 102.5 News.

L’evento non sarà soltanto l’occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme a tutti gli allievi e alle famiglie la conclusione dell’anno accademico, ma sarà anche un appuntamento in cui incontrare nuove persone (grandi e piccini), conoscere le proposte formative, gli insegnanti e magari lasciarsi affascinare dal mondo della musica e decidere di intraprendere un percorso imparando a suonare uno strumento musicale!

La Verdi Musica Arte & Spettacolo A.P.S

Lonate Ceppino & Castelseprio (VA)

www.laverdimusica.org